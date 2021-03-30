Парламент ухвалив законопроєкт про карантинні виплати бізнесу в "червоних" зонах

Він передбачає отримання 8000 гривень з дердбюджету і додаткових коштів – з місцевих.

Народні депутати на позачерговому засіданні ухвалили ініційований президентом законопроєкт, що передбачає виплати громадянам і бізнесу через "червоні" карантинні обмеження.

За проголосували 312 народних депутатів, оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Законопроєкт встановлює виплати і з державного бюджету, і з місцевих бюджетів для ФОПів та найманих працівників, робота яких зупинилася під час локдауну з лютого 2021 року. Для отримання виплати людина має звернутися самостійно.

Перелік видів діяльності, на які поширяться виплати, має розроби уряд. Допомога застрахованим особам, передбачена цим Законом, надається у 2021 році одноразово. Щоб отримати допомогу, треба подати заяву в електронній формі не пізніше 30 дня із дня введення на відповідній території обмежувальних заходів. Списки для виплат буде формувати Мінцифра і передавати їх до Пенсійного фонду, який і буде виплачувати. Виплата здійснюватиметься на банківський рахунок, який зазначить у заяві працівник.

Від держави передбачається допомога в розмірі 8000 гривень, а виплату з коштів місцевого бюджету мають визначити окремо органи місцевого самоврядування.

Нагадаємо, у грудні Верховна Рада ухвалила закон про підтримку бізнесу в часи карантину. Він передбачає виплату 8000 гривень застрахованим особам, які втратили частину заробітної плати чи доходу у разі запровадження додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів. Цю виплату зможуть отримати офіційно працевлаштовані наймані працівники та ФОП

Також 8000 гривень отримували юридичні особи з метою збереження робочих місць (якщо під час карантину найманим працівникам примусово скоротили час роботи, то на кожного такого працівника мали перераховувати по 8000 грн).