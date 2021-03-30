Один рік спільного проєкту компанії Євротермінал і Рішельєвського ліцею

Виповнився один рік проєкту «Науковий лекторій РЛ», який еволюціонував з розвиваємої компанією «Євротермінал» суботньої STEM-школи в повноцінний науково-популярний YouTube-канал «Richelieu lyceum», призначений для найширшої аудиторії.

Уже рік існує відмінний науково-орієнтований канал, який призначений для всіх, хто цікавиться чудесами науки. Більше сотні лекцій і дві дюжини полегшених курсів з різних наукових дисциплін глядачі можуть знайти за посиланням: «Рішельєвський дистанційний». Треба відзначити, що компанія Євротермінал, в рамках своєї меценатської діяльності, фінансувала проєкт з самого початку, одночасно надаючи адміністрації ліцею повну свободу вибору.

Перш за все, оскільки цей проєкт є освітнім, на каналі є плейлисти з дистанційними уроками з української мови, математики, географії, зарубіжної та української літератури і т.і. Введення актуальних Діджитал технологій в процес навчання було здійснено завдяки компанії-спонсора «Евротеминал».

Області пізнання на каналі «Richelieu lyceum»

У прямій трансляції лекторію мова на каналі йде і про сучасні напрацювання в таких областях наукового пізнання, як: наноелектроніка, бізнес-аналітика, нейробіологія, математична логіка, психологія, економіка, мікробіологія, органічна хімія, вірусологія.

Нарешті, окреме висвітлення отримала культурологія, яка ввібрала в себе весь спектр гуманітарних дисциплін і стала для них міждисциплінарної парадигмою. Компанія «Євротермінал» забезпечила повноцінну можливість роботи на цифровій платформі, надавши суттєву підтримку, закупивши необхідне обладнання. Тому в списку плейлистів каналу «Richelieu lyceum» знайдеться щось для всіх, захоплені ви фізикою або хімією, вражені чудесами астрономії, або захоплені філософією - матір'ю всіх наук і їх методологічною основою.

За рік канал досяг позначки в 8 000 підписок, набравши в цілому майже 1,5 млн переглядів. При цьому контент, що випускається на каналі, популярний не тільки в Україні, а й за кордоном в - Німеччині Америці, Англії, Росії, Польщі та Казахстані.

Генеральний директор компанії «Євротермінал» Олександр Ейсмонт зазначає, що «Науковий лекторій», створений Рішельєвським ліцеєм, безсумнівно, є одним з найбільш захоплюючих каналів YouTube, пов'язаних з наукою ».

Проєкт Рішельєвського ліцею «3 + 1»

В даний час на каналі з'явився концептуальний формат під назвою «3 + 1». Цей проєкт Рішельєвського ліцею, підтриманий фінансово компанією «Євротермінал», втілює суть наукових комунікацій, демонструючи відеоролики, в яких фіксуються останні наукові новини і передові дослідження з їх ретельної концептуалізації в контексті тієї чи іншої проблематики.

Це інтелектуальна гра-бесіда для тих, хто бажає бути на короткій нозі з наукою. Проєкт збирає вчених і друзів Рішельєвського ліцею, щоб поговорити про пізнання і науку простою мовою. Наприклад, в самому першому випуску даного формату обговорювалося, що ж таке науковий факт, що свідчить про високий рівень наукової дискусії, присвяченій спробі окреслити межі цього метадискурсивного наукового поняття.

Отже, підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі під відео і стежте за новими випусками «Наукового лекторію», оскільки співпраця компанії Євротермінал і Рішельєвського ліцею принесе ще чимало корисного і цікавого!