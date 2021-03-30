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"Велике будівництво" стартувало вже на 215 об'єктах, – Укравтодор

Всього планується побудувати, реконструювати, провести капітальний і поточний середній ремонт 150 мостів і 4500 км доріг міжнародного і державного значення.

"Велике будівництво" стартувало вже на 215 об'єктах, – Укравтодор
Фото: onurgroup.com

Роботи на 215 об'єктах програми президента «Велике будівництво» вже ведуться у 23 областях України. Незабаром до них приєднається і Чернівецька область, де тривають процедури закупівель і проводяться підготовчі заходи. Про це у Facebook повідомляє Укравтодор.

У відомстві уточнюють, що з 215 об'єктів, на яких «Велике будівництво» вже стартувало, 55 становлять штучні споруди. Всього ж в 2021 році планується побудувати, реконструювати, провести капітальний і поточний середній ремонт 150 мостів і 4500 км доріг міжнародного і державного значення.

Загальна протяжність ділянок, на яких роботи вже почалися, становить 1960 км.

«На цей час на державних автодорогах триває вирубка порослі, очищення узбіч, фрезерування. В окремих областях, де дозволяють погодні умови, стартувало влаштування асфальтобетонного покриття. На штучних спорудах проводять роботи, які можна виконувати в зимовий період (не пов'язані з влаштуванням асфальтобетонного покриття)», - повідомляють подробиці в Держагентстві автомобільних доріг.

Укравтодор наводить також перелік трас, на яких вже можна побачити працюючих шляховиків і техніку:

М-03 Київ - Харків - Довжанський

М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине

М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка

М-18 Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта

М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече

М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський

М-25 КПП «Соломоново» - Велика Добронь - Яноші

Н-03 Житомир - Чернівці

Н-07 Київ - Суми - Юнаківка

Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя - Маріуполь

Н-09 Мукачеве - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів

Н-10 Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига

Н-12 Суми - Полтава

Н-13 Львів - Самбір - Ужгород

Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв

Н-16 Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань

Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів

Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка

Окремо в Укравтодорі уточнюють, що, крім державних трас, ремонтні роботи також почалися і на дорогах регіонального та територіального значення.

Раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко заявив, що до кінця 2023 року в Україні планують відновити всю мережу загальнодержавних доріг.

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