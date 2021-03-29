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Дубілета-старшого оголосили в розшук у справі ПриватБанку

Колишній керівник найбільшого банку України підозрюється в виведенні активів.

Дубілета-старшого оголосили в розшук у справі ПриватБанку
Олександр Дубілет
Фото: forbes.net.ua

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук колишнього голову правління ПриватБанку Олександра Дубілета.

Про це повідомив в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук агентству "Укрінформ".

"Детектив виніс постанову про оголошення Олександра Дубілета у розшук", - сказав він.

Справа стосується виведення 8,2 млрд гривень з ПриватБанку перед його націоналізацією.

За даними слідства, у грудні 2016 року, за лічені дні до націоналізації ПриватБанку, його менеджмент вивів з банку 8,2 млрд гривень шляхом списання зобов'язання компаній-нерезидентів Louis Dreyfus Co Suisse SA та Quadra Commodities SA перед латвійським AS Privatbank, замінивши боржника на підконтрольну та пов'язану з ПриватБанком компанію Claresholm Marketing Ltd (Британські Віргінські острови).

Дубілет також є підозрюваним за ще одним епізодом про виведення з ПриватБанку 136 млн гривень.

Загалом на сьогодні до кримінальної відповідальності в обох епізодах притягнуто п’ятеро осіб. Крім Дубілета, це його заступники Володимир Яценко та Людмила Шмальченко та дві керівниці департаментів.

До націоналізації банку Дубілет був міноритарним акціонером - йому належало 2,7249% акцій.

Після націоналізації він разом з іншими топменеджерами банку створив ТОВ "Фінтех Бенд" (розвиває картковий бренд monobank), але у лютому 2021 року після підозри НАБУ перереєстрував свою частку на сина Олексія.

Інший син Дубілета Дмитро в 2019-2020 роках був міністром Кабінету міністрів.

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