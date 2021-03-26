Колишній заступниці голови правління ПриватБанку призначили заставу 50 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави для колишньої заступниці голови правління, колишнього директора казначейства ПриватБанку Людмили Шмальченко. Вона підозрюється в причетності до виведення 8,2 млрд гривень з банку перед націоналізацією.

Судове засідання було публічним і транслювалося на Youtube-каналі ВАКС.

Сума застави, яку потрібно внести протягом п'яти днів, становить 50 млн гривень.

За даними слідства, у грудні 2016 року, за лічені дні до націоналізації ПриватБанку, його менеджмент вивів з банку 8,2 млрд гривень шляхом списання зобов'язання компаній-нерезидентів Louis Dreyfus Co Suisse SA та Quadra Commodities SA перед латвійським AS Privatbank, замінивши боржника на підконтрольну та пов'язану з ПриватБанком компанію Claresholm Marketing Ltd (Британські Віргінські острови).

Шмальченко інкримінують приховування злочину і усунення перешкод для його вчинення. Зокрема, їй закидають підробку протоколу Кредитного комітету ПриватБанку заднім числом.

Підозрюваними у цій справі, крім Шмальченко також є колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет та колишня начальниця департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства Надія Конопкіна.

Конопкіній напередодні призначили заставу 2,74 млн гривень, Дубілет, ймовірно, знаходиться за кордоном.

Нагадаємо, що підозру у виведенні 8,2 млрд гривень з Приватбанку Дубілету, Шмальченко і Конопкіній висунули 15 березня.

22 лютого 2020 року колишньому голові правління ПриватБанку Олександру Дубілету, його заступнику Володимиру Яценку та колишній першій заступниці голови правління СК "Інгосстрах" Олені Бичіхіній оголосили підозру за ч.5 ст.191 (привласнення майна) у справі про виведення 136 млн гривень з ПриватБанку перед націоналізацією. Тоді банк належав Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову.

Яценка навіть арештували за рішенням суду, але він одразу вийшов на свободу під заставу 52 млн гривень.