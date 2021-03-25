Януковичу відмовили в апеляції на заочний арешт у справі про узурпацію влади

Київський апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу адвокатів колишнього президента України Віктора Януковича на обрання запобіжного заходу у вигляді заочного арешту.

Рішення оголосили судді Київського апеляційного суду на засіданні в четвер.

"Ухвала слідчого судді Печерського райсуду м. Києва від 4 травня 2020 року, яким було задоволено клопотання органу досудового розслідування та обрано запобіжний захід щодо підозрюваного у кримінального провадження Януковича Віктора Федоровича залишити без змін. Подану апеляційну скаргу захисником залишити без задоволення", - зачитав рішення головуючий суддя.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Рішення суду дає Україні право розпочати стосовно Януковича процедуру екстрадиції за цією справою та звернення до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

Нагадаємо, що в травні 2020 року Печерський районний суд Києва обрав Януковичу запобіжний захід у вигляді арешту у справі про узурпацію влади.

Справа стосується повернення у 2010 році Конституції в редакції 1996 року, що надала президенту більше повноважень.

8 грудня 2004 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Конституції України", який передбачав перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління. Восени 2010 року Конституційний Суд визнав цей закон нелегітимним і повернув у дію Конституцію 1996 року.

Після втечі Януковича з України у 2014 році Верховна Рада відновила дію Конституції в редакції 2004 року.