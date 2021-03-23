Організатору акції на підтримку Стерненка під ОП Філімонову вручили підозру (оновлено)

Правоохоронці вручили підозру Сергію Філімонову - організатору акції на підтримку Сергія Стерненка, що відбулася 20 березня під Офісом президента.

Підозра вручена за ч.4 статті 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Про це Філімонов повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Філімонов С.Ф., 20.03.2021, приблизно о 20 год. 00 хв., йдучи попереду групи невстановлених осіб та підходячи до будівлі Офісу президента... надавав голосом та жестами вказівки іншим особам, керував їхніми діями, а також запалив піротехнічний засіб, що останніми було сприйнято як сигнал до початку активних хуліганських дій", - йдеться в оприлюдненому Філімоновим тексті підозри.

Оновлено. У тексті підозри, що є в розпорядженні LB.ua вказано, що предмет, заготовлений для ушкоджень - це піротехнічний засіб.

"Група осіб, до складу якої входив Філімонов, ... , демонструючи свою зверхність перед іншими та неповагу до існуючих правил і норм поведінки, діяли агресивно, використовуючи принесені з собою відповідні предмети та засоби, ... нанесли фарбниками на фасад будівлі непристойні надписи, кидали різноманітні предмети в бік споруди, пошкоджуючи фасад та вікна", - йдеться у підозрі.

Там також вказано, що Філімонов і інші нібито палили табличку "Президент України" і кидали вогненебезпечні предмети – тобто "предмети заздалегідь заготовані для нанесення тілесних ушкоджень".

Оновлення 11:50. У пресслужбі Міністерства внутрішніх справ підтвердили, що оголосили ще одну підозру у справі про заворушення під Офісом президента.

"Сьогодні, 23 березня, слідчі столичної поліції за погодження із процесуальними керівниками (прокурорами) оголосили про підозру одному із організаторів акції біля Офісу Президента України, що відбулася 20 березня. Нагадаємо: за цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

На сторінці Сергія Стерненка в Facebook додали, що підозра нібито вручена не за однією, а за двома статтями – крім хуліганства, ще умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Санкція першої статті передбачає до семи років позбавлення волі, другої - обмеження чи позбавлення волі строком до п'яти років. Втім у МВС не повідомляли про другу статтю в підозрі.

Учора заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що готується низка нових обгрунтованих підозр, кожна з яких буде підкріплена відео із зазначенням "хто, в який момент, що зробив".

Геращенко повідомляв, що під час акції не було постраждалих, а провокатори отримають законну відповідь.

Нагадаємо, що 20 березня під Офісом президента проходила акція на підтримку Сергія Стерненка. Деякі учасники палили фаєри, обмалювали стіни будівлі та побили скло. Правоохоронці затримали тільки одну людину – Стафійчука – якого назвали "одним з найбільш агресивних учасників акції".

Сам Філімонов у коментарях про події того вечора повідомляв, що биття вікон у план мітингарів не входили.