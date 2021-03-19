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РНБО запровадила санкції щодо 19 компаній, які володіють ліцензіями на використання надр

РНБО проведе аудит усіх без винятку дозволів, які видавали у сфері з 1994 року.

РНБО запровадила санкції щодо 19 компаній, які володіють ліцензіями на використання надр
Фото: facebook.com/rnbou

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила максимальні санкції стосовно 19 компаній, що володіють ліцензіями на використання надр.

Про це в ході брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Під санкції потрапили такі компанії:

  • "Геоконнект";
  • "Глобал Геоінвест";
  • "Транссетгео";
  • "Геопост";
  • "Геовертикаль";
  • "Геотаргет";
  • "Надрапрайд";
  • "Геофорс";
  • "Геостенс";
  • "Надравестгруп";
  • "Бест ойл компанії";
  • "Надрапростір";
  • "Інфогеотренд";
  • "Ейджин марка";
  • "Екогазальянс";
  • "Епівал енерджі";
  • "Юнол Ойл";
  • "Профіннафт";
  • "Бестгеотек".

Загалом до компаній застосовано максимальний вид санкцій, які може застосувати Україна та РНБО.

За словами Данілова, Конституція передбачає, що надра належать українському народу. Однак аудит показав, що переважно наші надра належать "народові", який "мешкає чи то на Віргінських островах, чи то на інших острівних державах".

Данілов також зазначив, що РНБО проведе аудит усіх без винятку дозволів, які видавали у сфері з 1994 року.

“Протягом короткого проміжку часу буде аудит всіх дозволів на надри з 1994 року, з’явиться публічна інформація про кожен дозвіл, про всі бенефіціари надрокористування. Якщо буде порушення під час виконання ліцензійних умов - дозволи законно повернуть народу”, - сказав Данілов.

Як повідомив екснардеп Сергій Лещенко, компанії - надрокористувачі, на які РНБО наклала санкції, належать україно-російському олігархові Павлу Фуксу. Сам Фукс свій зв'язок з цими компаніями заперечує.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки і оборони на засіданні 19 березня впровадила персональні санкції за двома списками. Перший список за поданням Кабміну складається з міліціянтів, які зрадили присязі і зараз працюють в Росії чи на окупованих територіях.

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