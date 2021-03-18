Вища рада правосуддя притягнула до відповідальності суддю Біцюка, який дозволяв примусові приводи Вовка

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила притягнути до відповідальності суддю ВАКС Андрія Біцюка.

Дисциплінарне стягнення у вигляді попередження було накладено за те, що Біцюк вказав в ухвалі суду факт складання та підписання повідомлення про підозру певним особам, але цей висновок не відповідає матеріалам клопотання. Про це повідомили на сайті ВРП.

"Також суддя вказав, що слідчий суддя при вирішенні питання про продовження строків досудового розслідування не зобов’язаний вирішувати питання про належне вручення повідомлення про підозру. Водночас Палата дійшла висновку, що таке посилання суддею зроблено через невиконання вимог процесуального законодавства", - додали у Вищій раді правосуддя.

Палата дійшла висновку, що такі дії судді свідчать про порушення права осіб на справедливий суд, гарантованого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, допущене ним через грубу недбалість.

Андрій Біцюк - суддя, який розглядав клопотання про примусові приводи голови ОАСК Павла Вовка і шість разів дозволив цю процедуру. Дисциплінарну справу щодо нього відкрили за скаргами адвокатів суддів ОАСК, які є фігурантами справи Вовка і які підозрюються у спробах захоплення державної влади.

ВРП не дозволяла арешт Вовка, але Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ щодо примусового приводу Вовка в суд.

Центр протидії корупції в Telegram додав, що у скарзі Біцюку закидали відсутність перевірки того, чи набули Вовк і інші фігуранти справи статусу підозрюваних.

"ВРП раніше незаконно вирішила, що Вовк і компанія не є підозрюваними, (хоча це робить лише суд), коли продовжував строки розслідувння у вересні 2020. Йому також закинули, ніби він неналежно повідомляв учасників справи про дату засідання. Хоча, як каже адвокатка Біцюка, учасникам повідомили у всі можливі способи, передбачені законом", – зазначили в ЦПК.

Нагадаємо, що 17 липня голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам було повідомлено про підозру. Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована у 2019 році. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення. Йшлося у плівках і про зв'язок суддів ОАСК та членів ВРП.

За версією слідства, підозрювані ухвалювали замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.

Раніше петиція на сайті Офісу президента про ліквідацію ОАСК набрала необхідну для розгляду кількість голосів. У відповіді на петицію президент України Володимир Зеленський повідомив, що ініціює консультації з Вищою радою правосуддя щодо вирішення питання Окружного адміністративного суду міста Києва.

3 листопада НАБУ оголосило Вовка у розшук. НАБУ скерувало до генпрокурорки проєкт клопотання про надання дозволу на затримання, але Ірина Венедіктова поки його не підписала.

Повістку при виклик до суду Вовку НАБУ вручило під час спецоперації. Вовка помітили на святкуванні в ресторані, яке влаштував екснардеп. Ім'я цього колишнього депутата в НАБУ не назвали, але вказали, що він є президентом одного з юридичних вишів, тож мова може йти про Сергія Ківалова.

Вовк хоч і отримав повістку, але розірвав її та викинув з машини, в яку сів після ресторану.