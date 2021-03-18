В "Слузі народу" вимагають розслідувати діяльність в Україні російського угруповання “Лужники”

Народний депутат України IX скликання від "Слуги народу" Мар’яна Безугла передала до СБУ та Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) інформацію щодо діяльності в Україні російського злочинного угрупування "Лужники".

Про це вона повідомила у Facebook.

"Вже 2021 рік, а різноманітна інформація свідчить, що в Україні діє угрупування з російським капіталом, так звана група "Лужники", що надає фінансове та матеріальне сприяння окупаційній владі Криму, спільно з оборонним концерном РФ ДК "Ростех" бере участь у розробці та виготовленні товарів військового призначення для армії країни-агресора”.

За її інформацією, група за сфальшованими документами заволоділа рядом об’єктів критичної енергетичної інфраструктури України, від яких залежать військові частини Міноборони, та інші важливі структури, рейдерськи захопивши ряд великих суб’єктів з великою ліквідністю (готелі та ТРЦ в центрі м. Києва та у інших містах України), використовувала їх як залог в російському "ВТБ" і на отриманий кредит стала власником провідного електрометалургійного заводу. Керівники цієї організації,які діють в інтересах РФ, знаходяться під санкціями США та ЄС.

"На підставі інформування мною СБУ відомості внесено до ЄРДР (довелося наполягати на розгляді питання!) та розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за ч.2 ст.110 ("Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України"), ч.1 ст.255 ("Створення злочинної організації") та ч.3 ст.206 ("Протидія законній господарській діяльності") Кримінального кодексу України. Матеріали надіслано в РНБОУ для використання в ході підготовки рішень. Очікую належного опрацювання”, - зазначила Безугла.

З "Лужніковскою" групою пов’язують радника заступника голови ОП Кирила Тимошенка Бориса Баума, який працював топ-менеджером фінансово-промислового холдинга VS Energy. Співвласником цієї групи до 2021 року був російський олігарх Олександр Бабаков.