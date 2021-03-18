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У Дніпрі викрили конвертцентр з обігом у сотні мільйонів гривень

Клієнтами були майже 30 місцевих підприємств, серед яких і державні.

Служба безпеки України заблокувала у Дніпрі діяльність нелегального конвертаційного центру з обігом у декілька сотень мільйонів грн. Організатори мінімізували податки для низки підприємств регіону, що завдало збитків державному бюджету у особливо великих розмірах.

За попередньою версією слідства, організував конвертаційний центр представник дніпровського бізнесу. Клієнтами були майже 30 місцевих підприємств, серед яких і державні, інформує пресцентр СБУ.

"Через фіктивні фірми ділки вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Таким чином проводилась низка штучних безтоварних операцій, тобто здійснювали так звану податкову «скрутку». Попередньо встановлено, що загальний обіг «конверту» становив декілька сотень мільйонів гривень. Дії зловмисників завдали збитки держбюджету в особливо великих розмірах", - сказано в повідомленні.

У межах кримінального провадження заплановано проведення низки економічних експертиз, спрямованих на встановлення точного розміру збитків, завданих державі.

Правоохоронці провели 11 одночасних обшуків в офісних приміщеннях, за адресами проживання та у транспортних засобах учасників оборудки. Під час слідчих дій вилучено понад 1 млн грн, бухгалтерську документацію, печатки фіктивних та державних підприємств, комп’ютерну техніку з чорною бухгалтерією.

Вилучені докази протиправної діяльності долучено до матеріалів справи. Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.

Раніше в березні у Львові викрили конвертаційний центр з оборотом 1,7 млрд гривень.

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