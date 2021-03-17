Встреча в ООН, водозабор в Севастополе, Путин и связь с Крымом – как Украина отвечает на оккупацию
Встреча в ООН, водозабор в Севастополе, Путин и связь с Крымом – как Украина отвечает на оккупацию
Свободный газ – новые правила от Юрия Витренко
Свободный газ – новые правила от Юрия Витренко
Росія увійшла до трійки найбільших покупців українського озброєння, – SIPRI
Росія увійшла до трійки найбільших покупців українського озброєння, – SIPRI
Меган против Королевы. Борьба мещанки и монарха
Меган против Королевы. Борьба мещанки и монарха
Львів оголосив локдаун через ситуацію з ковідом
Львів оголосив локдаун через ситуацію з ковідом
Центр Разумкова оприлюднив свіжі президентські рейтинги
Центр Разумкова оприлюднив свіжі президентські рейтинги
Михайла Поплавського зачарувала спокуслива блондинка
LikeМихайла Поплавського зачарувала спокуслива блондинка
Російський вертоліт порушив повітряний простір України
Російський вертоліт порушив повітряний простір України
​Весняні канікули у школах Києва почнуться з 18 березня
​Весняні канікули у школах Києва почнуться з 18 березня
ГоловнаПраво

СБУ перекрила два канали незаконної міграції іноземців в Україну

Вони були організовані в Луганській і Закарпатській областях.

СБУ перекрила два канали незаконної міграції іноземців в Україну
Фото: pravda.com.ua

Служба безпеки України заблокувала у Луганській та Закарпатській областях два канали нелегальної міграції до нашої держави.

За оперативними даними, серед іноземців були, зокрема вихідці з країн з підвищеною терористичною загрозою, інформує пресцентр СБУ.

Так, на Луганщині викрито діяльність міжрегіонального угруповання, яке організувало незаконну легалізацію іноземних громадян в Україні. Ділки облаштували підпільну майстерню для серійного виготовлення підроблених документів.

"За попередніми даними досудового розслідування, до складу групи входили кілька громадян України. Зловмисники організували протиправний механізм легалізації в нашій державі вихідців з країн Близького Сходу. Для цього вони виготовляли зарубіжним замовникам підроблені документи, які іноземці використовували, зокрема для вступу до українських вишів", - сказано в повідомленні.

Своїх клієнтів ділки підшукували через особисті зв’язки, а також на спеціалізованих інтернет-форумах. Оплату за "послуги" вони одержували готівкою або через банківські карткові рахунки.

Під час обшуків за адресами проживання організатора угруповання Сєвєродонецьку, а також у підпільній лабораторії у Харкові, правоохоронці виявили обладнання для виготовлення фальшивих документів; велику кількість підроблених паспортів;   90 печаток та штампів фіктивних структур; банківські картки; готівку, ймовірно одержану злочинним шляхом.

Наразі перевіряється причетність іноземців до діяльності міжнародних терористичних організацій.

На Закарпатті правоохоронці затримали організатора "трафіку" на спробі незаконного переправлення до Євросоюзу трьох нелегалів з країни Центральної Азії.

За попередніми даними слідства, протиправну діяльність організував громадянин однієї з країн Південного Кавказу. Своїм "клієнтам" він обіцяв забезпечити перехід через держкордон України до ЄС поза встановленими пунктами пропуску.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також