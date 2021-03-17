Вони були організовані в Луганській і Закарпатській областях.

Служба безпеки України заблокувала у Луганській та Закарпатській областях два канали нелегальної міграції до нашої держави.

За оперативними даними, серед іноземців були, зокрема вихідці з країн з підвищеною терористичною загрозою, інформує пресцентр СБУ.

Так, на Луганщині викрито діяльність міжрегіонального угруповання, яке організувало незаконну легалізацію іноземних громадян в Україні. Ділки облаштували підпільну майстерню для серійного виготовлення підроблених документів.

"За попередніми даними досудового розслідування, до складу групи входили кілька громадян України. Зловмисники організували протиправний механізм легалізації в нашій державі вихідців з країн Близького Сходу. Для цього вони виготовляли зарубіжним замовникам підроблені документи, які іноземці використовували, зокрема для вступу до українських вишів", - сказано в повідомленні.

Своїх клієнтів ділки підшукували через особисті зв’язки, а також на спеціалізованих інтернет-форумах. Оплату за "послуги" вони одержували готівкою або через банківські карткові рахунки.

Під час обшуків за адресами проживання організатора угруповання Сєвєродонецьку, а також у підпільній лабораторії у Харкові, правоохоронці виявили обладнання для виготовлення фальшивих документів; велику кількість підроблених паспортів; 90 печаток та штампів фіктивних структур; банківські картки; готівку, ймовірно одержану злочинним шляхом.

Наразі перевіряється причетність іноземців до діяльності міжнародних терористичних організацій.

На Закарпатті правоохоронці затримали організатора "трафіку" на спробі незаконного переправлення до Євросоюзу трьох нелегалів з країни Центральної Азії.

За попередніми даними слідства, протиправну діяльність організував громадянин однієї з країн Південного Кавказу. Своїм "клієнтам" він обіцяв забезпечити перехід через держкордон України до ЄС поза встановленими пунктами пропуску.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.