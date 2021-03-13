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Антикорупційний суд арештував 3 млн доларів та корпоративні права банкіра Яценка

Суд наклав арешт на 3 млн доларів ексзаступника голови правління “ПриватБанку” на депозитному рахунку у Monobank.

Антикорупційний суд арештував 3 млн доларів та корпоративні права банкіра Яценка
Фото: Володимир Яценко/ Facebook

12 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду наклала арешт на депозитний рахунок, який належить колишньому першому заступнику голови правління “ПриватБанку” часів Коломойського Володимиру Яценку.

Про це повідомила пресслужба суду.

Арешт також накладено на 1/2 частину часток корпоративних прав у статутних капіталах трьох підприємств, що належать цивільній дружині Яценка Євгенії Кривенко – ТОВ “Фінтех Бенд”, ТОВ “Естейт Сіті” і ТОВ “Ейсі Дісі Процессінг.

Суд ухвалив накласти арешт на 3 млн доларів Яценка на депозитному рахунку у Monobank.

“І це все на додачу до вже накладеного арешту слідчим суддею на вісім житлових будинків, дві квартири, гараж, 20 земельних ділянок, шість автомобілів, два причепи, судно і корпоративні права в ПрАТ “УАПКТІ “Укрстальпроект” в розмірі 8,13%”, – зазначили у Центрі протидії корупції.

Зазначимо, суддя Інна Калугіна висловила окрему думку в частині накладення арешту на корпоративні права.

Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду у п'ятницю відмовилася пом'якшити запобіжний захід Яценку.

22 лютого 2020 року Яценку, колишньому голові правління ПриватБанку Олександру Дубілету та колишній першій заступниці голови правління СК "Інгосстрах" Олені Бичіхіній оголосили підозру за ч.5 ст.191 (привласнення майна) у справі про виведення 136 млн гривень з ПриватБанку перед націоналізацією. Тоді банк належав Ігорю Коломойського і Геннадію Боголюбову.

Після підписання підозри Яценко ледь не вилетів до Австрії, літак з банкіром примусово розвернули та посадили в "Борисполі". Його захисники стверджують, що Яценко не збирався тікати.

Яценка арештували, але він одразу вийшов на свободу під заставу.

Дубілет і Бичихіна, ймовірно, перебувають за кордоном.

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