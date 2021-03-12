На відстороненого суддю КСУ Тупицького досі розподіляють справи, - "Схеми"

Цього року на нього були розподілені щонайменше три справи.

Попри указ президента Володимира Зеленського про відсторонення Олександра Тупицького з посади судді Конституційного Суду України та його недопуск до приміщення КСУ працівниками Управління держохорони, на нього далі розподіляють справи.

Про це йдеться в розслідуванні "КСУ: Хроніки свавілля" програми "Схеми".

Як з’ясували журналісти, цього року, вже після оголошення підозри Тупицькому та указу про його відсторонення з посади судді, на нього були розподілені щонайменше три справи.

Перша - це конституційна скарга від громадянина Володимира Єрьоміна від 5 січня 2021 року, яка стосувалася відповідності Конституції окремих положень закону "Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні", а також закону "Про національну поліцію".

25 січня на Тупицького була розподілена ще одна скарга – від громадянина Олега Тищенка щодо відповідності Конституції окремих положень закону "Про Державний земельний кадастр".

І третя справа - це конституційна скарга громадянки Наталії Калашник щодо відповідності Конституції окремих положень Господарського процесуального кодексу.

На прохання "Схем" прокоментувати, що означає такий розподіл, як саме розглядає справи відсторонений указом президента суддя Тупицький, який також не має доступу до приміщень суду, у КССУ повідомили: "Автоматичний розподіл звернень до суду щодо судді Тупицького О.М. означає виконання передбачених законом №2135, регламентом та інструкцією зазначених вище заходів стосовно усіх конституційних подань, звернень, скарг, що надходять до суду, з метою їхнього розподілу між усіма суддями, включаючи Тупицького О.М.".

Крім того, журналісти встановили, що Тупицький також готує для інших суддів КСУ проєкти порядку денного – тобто що саме їм треба розглядати, а що – ні.

Сам Тупицький на прохання журналістів про коментар поки що не відповів.

Нагадаємо, Тупицький відсторонений від посади голови КСУ з грудня минулого року. Президент видав відповідний указ терміном на два місяці через підозру у вчиненні Тупицьким кримінального злочину – суддівського шахрайства. У КС заявили, що Зеленський вийшов за межі повноважень та оскаржили його указ.

3 лютого Верховний Суд відмовив Тупицькому у відкритті провадження, мотивуючи тим, що його не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства.

26 лютого Зеленський ще на місяць продовжив відсторонення Тупицького. Після цього він знову подав клопотання щодо оскарження указу про відсторонення.

Уже після відсторонення Тупицький скликав спеціальне засідання КС, але представник президента у Суді Федір Веніславський заявив, що він не мав таких повноважень. 11 березня стало відомо, що Тупицький знову скликав спеціальне засідання КСУ.