З'їзд суддів не обрав суддю Конституційного Суду при повторному голосуванні

Делегати ХVІІІ З’їзду суддів у середу, 10 березня, не змогли обрати суддю Конституційного Суду при повторному таємному голосуванні.

Про це інформує пресслужба Ради суддів України.

"267 бюлетенів було отримано делегатами. 243 бюлетені визнано дійсними. 24 бюлетені визнані недійсними. Олександр Коровайко отримав 134 голоси, а Олександр Прокопенко - 109 голосів. XVIII з'їзд суддів України не обрав суддю Конституційного Суду України", - сказано в повідомленні.

Делегати з'їзду обирали суддю Конституційного Суду України з-поміж семи претендентів. Під час першого туру голосування ніхто з них не отримав необхідної кількості голосів.

Нагадаємо, 9 березня 2021 року стартував триденний XVIII черговий з'їзд суддів, серед завдань якого - обрання нових членів ВРП.

У перший день роботи з'їзду членами ВРП було обрано суддю Київського апеляційного суду Віталія Саліхова, суддю Хмельницького апеляційного суду Сергія Болотіна та суддю Касаційного господарського суду в складі Верховного суду Валерія Сухового.

У середу З’їзд суддів України обрав останнього, четвертого члена Вищої ради правосуддя за своєю квотою. Ним стала суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Інна Плахтій.