ВАКС скасував рішення Печерського суду про зміну підслідності справи про розкрадання газу "Нафтогазу", - НАБУ

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала рішення Печерського райсуду Києва про передачу справи щодо розкрадання газу НАК "Нафтогаз України" на 729,8 млн гривень у розслідування іншому органу.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Як повідомлялося, 10 лютого Печерський райсуд прийняв рішення про передачу справи, розслідування за яким було завершено в жовтні 2020 року. Йдеться про розслідування другого епізоду корупційної схеми з розкрадання газу на двох ТЕЦ - Новояворівськ та Новороздільський. Перший - про розкрадання газу на 1,4 млрд грн, який з грудня 2019 слухається у суді.

Загальна сума розкрадань за двома епізодами перевищує 2,1 млрд грн.

Нагадаємо, 18 лютого в НАБУ заявили, що Печерський райсуд незаконно втрутився в розслідування, яке здійснюють НАБУ та САП, ухваливши рішення про передачу справи про розкрадання газу "Нафтогаз України" в Офіс генерального прокурора.

Антикорупційні органи подали апеляційну скаргу на це рішення.