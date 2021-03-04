Два незаконно відчужені гуртожитки НАУ повернули у державну власність

У 2015 році їх за допомогою підробних документів перевели до комерційної структури.

Два незаконно відчужені гуртожити Національного авіаційного університету (Київ) повернули в державну власність. П'ять років тому їх з балансу вишу перевели до приватної власності.

На сторінці Київської міської прокуратури в Facebook повідомили, що приміщення двох гуртожитків по вул. Вітряні Гори площею понад 2 000 кв. м та вартістю понад 24 млн гривень вибули у власність комерційної структури на підставі низки підроблених та нікчемних документів і договорів.

У грудні 2016 прокуратура звернулася з позовом до суду про витребування гуртожитків державі.

"Подільський районний суд міста Києва 30.11.2017 та апеляційний суд міста Києва 21.03.2018 у задоволенні позову прокурора відмовили. Не погоджуючись з вказаними судовими рішеннями, прокуратура оскаржила їх до Верховного Суду. Суд касаційної інстанції, підтримавши позицію столичної прокуратури, скасував рішення апеляційного суду міста Києва та направив справу на повторний розгляд до суду апеляційної інстанції, зазначивши, що прокурор обрав вірний спосіб захисту інтересів держави", - йдеться у повідомленні.

2 березня Київський апеляційний суд задовольнив позов прокурора, тож вказані об’єкти нерухомості витребувано у державну власність на користь Міністерства освіти і науки України.

Нагадаємо, що ці будівлі площею 964,9 м² та 1076,96 м² до 2015 року перебували у сфері управління Міністерства освіти і науки України та були закріплені за Національним авіаційним університетом. У 2015 гуртожитки незаконно вивели з державного володіння та перепродані приватній особі.