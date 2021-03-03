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Нардепи ухвалили за основу відновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів

За проголосували 227 народних депутатів - на один більше, ніж мінімально необхідна кількість.

Нардепи ухвалили за основу відновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів
Фото: 5.ua

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 3711-д, що відновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

За проголосували 227 народних депутатів - на один більше, ніж мінімально необхідна кількість. Голоси дали "слуги народу" - 215, "Довіра" - 9 та три позафракційних. Це один із законопроєктів судової реформи, на втіленні якої наполягає президент. 

Законопроєктом визначається порядок формування ВККС. Пропонується, щоб до складу ВККС входило 16 людей, які будуть призначатися Вищої радою правосуддя терміном на 4 роки.

Документ також виключає статтю "Про Вищу раду правосуддя" щодо створення та діяльності комісії та ще декілька положень, які Конституційний Суд визнав неконституційними. 

Нагадаємо, що процедура добору кандидатів на посаду судді заблокована більше року, оскільки внесені до законодавства зміни припинили повноваження членів ВККС. ВККС не працює з листопада 2019 року.

За час роботи ВККС її члени провели конкурси на суддівські посади в місцевих судах, але кандидати так і не були призначені через припинення повноважень комісії.

За час заблокованої роботи ВККС у судах утворилася нестача суддів - їх менше від потрібної кількості майже на третину. 

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