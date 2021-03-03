​Вища рада правосуддя звільнила суддю Ємельянова

Від подання до звільнення пройшло більше двох з половиною років.

Вища рада правосуддя 2 березня звільнила Артура Ємельянова з посади судді Вищого господарського суду України за "вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками".

Про це йдеться на сайті ВРП.

Звільнення Ємельянова ініціювала Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ще у 2018 році. Вона встановила, що суддя Ємельянов, використовуючи службове становище, впливав на суддів Господарського суду міста Києва і втручався у процес здійснення судочинства одним із них у справах, що перебували у її провадженні в період до 2014 року, у яких, як він зазначав, вбачається "державне питання".

Дисциплінарна палата також констатувала, що дії судді Ємельянова у період із 2013 року по 2014 рік включно свідчать про його втручання у процес здійснення судочинства суддею Господарського суду міста Києва, вирішення конкретних судових справ, перешкоджання здійсненню судами правосуддя на визначених законом засадах, тиск на суддів шляхом спонукання, погроз, шантажу та іншого протиправного впливу.

"Характер допущених суддею Ємельяновим А.С. правопорушень свідчить про створення та запровадження протиправних форм позапроцесуального керування судовою системою. Наслідком стало формування у суспільстві негативного сприйняття діяльності судової влади, негативної оцінки ефективності функціонування всієї системи правосуддя та недовіри до суду", - йдеться в рішенні.

Вища рада правосуддя пояснила, що зволікання зі звільненням Ємельянова було пов'язане із розглядом справи у Верховному Суді, а також розглядом скарг у самій ВРП.

Нагадаємо, що у 2016 Ємельянову та його начальнику Віктору Татькову повідомили про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України. Слідство заявляло, що ці особи в 2011-2014 роках фактично підпорядкували собі систему прийняття судових рішень.