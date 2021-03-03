Ексглаву прокуратури Київщини судитимуть за приховування злочину в інтересах колишнього нардепа

Ймовірно, мова про Віктора Лозінського, який вбив людину під час полювання.

Одного з колишніх керівників прокуратури Київської області обвинувачують в організації несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи, службового підроблення, приховуванні злочину, а також завідомо неправдивому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення. Обвинувальний акт скеровано до суду, інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

Згідно з обвинувальним актом, прокурори умисно вчасно не оскаржили ухвалу суду про умовно-дострокове звільнення колишнього народного депутата України, засудженого за умисне вбивство, від відбування покарання у зв’язку із станом здоров’я.

Натомість екскерівник прокуратури Київської області, задля уникнення відповідальності та приховування протиправних дій своїх підлеглих, які вони скоїли в інтересах екснардепа, організував складання та видачу неправдивої апеляційної скарги на цю ухвалу суду. Для реєстрації апеляційної скарги у нібито встановлений законом строк він також організував несанкціоноване внесення до автоматизованої системи обліку роботи органів прокуратури неправдивих відомостей.

Згодом, з метою приховування вказаних кримінальних правопорушень підлеглими, посадовець здійснив завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення. Зокрема, документально створено видимість, що злочин скоїли не підлеглі прокурори, а працівники виправної колонії, які нібито незаконно випустили нардепа із закладу, де він відбував покарання.

Ймовірно, йдеться про екснардепа від "Батьківщини" Віктора Лозінського, який вбив людину під час полювання.

У квітні 2011 року Дніпровський районний суд Києва засудив Лозінського до 15 років позбавлення волі за вбивство громадянина Олійника в Кіровоградській області.

Олійник загинув 16 червня 2009 року в результаті конфлікту на території мисливських угідь з депутатом Ради, а також чинними тоді прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном Горбенком і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом Ковальським.

Навесні 2012 року Апеляційний суд Києва пом'якшив вирок Лозінському, призначивши йому нове покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

6 травня Дніпровський районний суд Києва достроково зняв судимість з ексдепутата Ради Лозінського.

Суд зазначив, що Лозінський після звільнення з квітня 2016 року створює нові підприємства у сфері сільського господарства, волонтерить і має позитивну характеристику від сільради.

Прокуратура оскаржила це рішення суду. Однак Апеляційний суд визнав законним дострокове зняття судимості з Лозінського.

Під час місцевих виборів у жовтні 2020-го Лозінський переміг у виборах голови об'єднаної територіальної громади поруч з місцем убивства.