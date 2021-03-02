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Голова НАЗК направив до суду протоколи на Тупицького

Тепер НАЗК очікує від суду повідомлення про час і дати судових засідань, на яких розглядатиметься справа.

Голова НАЗК направив до суду протоколи на Тупицького
Фото: Макс Требухов

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков направив до суду два протоколи про адміністративне порушення щодо колишнього голови Конституційного суду України Олександра Тупицького.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Голова НАЗК Олександр Новіков направив до Голосіївського районного суду міста Києва два протоколи про адміністративне правопорушення Олександра Тупицького, який до 29.12.2020 обіймав посаду Голови Конституційного Суду України", - йдеться у повідомленні.

У НАЗК нагадали, що вказані протоколи Новіков склав 8 лютого. Вони стосуються ознак конфлікту інтересів під час прийняття рішення стосовно неконституційності е-декларування та щодо умисного незазначення в декларації ділянки, розташованої в Криму. Відповідальність за ці порушення передбачена ч. 4 ст. 172-6 (Порушення вимог фінансового контролю) та ч. 2 ст. 172-7 (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Тепер НАЗК очікує від суду повідомлення про час і дати судових засідань, на яких розглядатиметься справа.

Нагадаємо, що в кінці грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці. Причиною стала підозра у вчиненні Тупицьким кримінального правопорушення.

В КСУ заявили, що Зеленський вийшов за межі своїх повноважень, закликали скасувати указ і пригрозили президентові кримінальною відповідальністю. В Офісі генпрокурора стверджують, що відсторонення Тупицького є законним.

Тупицький відмовляється визнавати себе підозрюваним з формальних причин.

26 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького з посади судді КС ще на місяць. Той вдруге оскаржив у Верховному Суді указ Зеленського про відсторонення.

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