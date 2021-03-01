Понад дві тисячі дозволів, що були видані з порушеннями, будуть анульовані, а зброю - вилучено.

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції виявили корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї. Це і мисливська вогнепальна нарізна, гладкоствольна зброя і так звані "травмати" - пристрої для відстрілу гумових куль.

У зв’язку з цим сьогодні, 1 березня, голова Нацполіції Ігор Клименко підписав наказ про повне розформування підрозділів контролю за обігом зброї. Усі начальники територіальних підрозділів поліції отримали накази опечатати архіви дозвільної служби, інформує пресслужба відомства.

"Ми не дамо недобросовісним колишнім працівникам жодного шансу для оскарження свого звільнення в суді. Крім того, усі отримані матеріали щодо цього злочину будуть передані в Державне бюро розслідувань. Ми в повному обсязі будемо сприяти всебічному розслідуванню злочинної схеми, доки не викриємо всіх причетних", - наголосив Ігор Клименко.

За його інформацією, дозволи видавалися з кричущими порушеннями, інколи навіть без участі громадянина, на якого оформлялася зброя. Оголошення про оформлення зброї без документів продажні поліцейські розміщували в групах популярних месенджерів. Поліція володіє інформацією про понад дві тисячі випадків видачі дозволів на зброю з грубими порушеннями процедури та законодавства, використовуючи підроблені документи.

Наразі внутрішня безпека Нацполіції викрила дев'ять співробітників поліції, які організували схему і брали в ній участь. Серед них - посадовці Центрального апарату Національної поліції та працівники у регіонах.

Зі служби звільнено чотирьох працівників Департаменту превентивної діяльності в центральному апараті поліції. У тому числі - перший заступник начальника профільного департаменту та начальник дозвільної системи поліції. Також звільнено п'ятьох відповідальних співробітників у регіонах.

Крім того, голова Нацполіції підкреслив, що серед "замовників" цієї послуги були працівники правоохоронних органів, депутати різних рівнів і представники органів державної влади.

"Наразі завершується формування нового підрозділу із іншими працівниками, які будуть належно виконувати цю роботу. Найближчим часом він буде представлений суспільству. Кожна особова справа власника зброї в Україні буде перевірена окремо щодо законності отримання дозволу. Більше двох тисяч дозволів, що були видані з порушеннями, будуть анульовані, а зброю - вилучено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, затриманого з "пістолетом Януковича" київського поліцейського судитимуть за збут наркотиків.