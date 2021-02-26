У Києві до офісу неурядової громадської організації "Фундація DEJURE", яка є співорганізатором акції на підтримку активіста Сергія Стерненка, намагаються потрапити співробітники Національної поліції.

Про це повідомили представники організації у фейсбуці.

"Прямо зараз до офісу "Фундація DEJURE" намагається потрапити Національна поліція. Щонайменше п'ятеро співробітників поліції намагаються потрапити до нашого офісу. Офіційні причини дві: хочуть поговорити з Романом Маселко та скористатись нашим туалетом. Неофіційні причини наразі невідомі", - йдеться у повідмленні.

Представники організації наголосили, що на завтра, 26 лютого, заплановано акцію "Справедливість Стерненку - справедливість усім!", співорганізаторами якої вони є.

Вони також оприлюднили прямий ефір з місця подій.

Зазначимо, напередодні голова Фундації DEJURE Михайло Жернаков в ефірі ток-шоу "Право на владу" наголосив, що незалежного і справедливого суду на Стерненком не було.

"Він мав бути виправданий. Справа активіста Сергія Стерненка викликає багато сумнівів не лише через те, що в ній сплив термін давності, а в доказах обвинувачення було багато нестиковок. Не було також і неупередженого суду... Суддя Віктор Попревич, який виніс вирок 7 років, не був неупередженим. Адже він є сталіністом за переконаннями, цей суддя відпускав кримінальних авторитетів та п’яних водіїв, приховував майно та має багато інших темних плям в біографії", - заявив Жернаков.

Нагадаємо, 23 лютого Одеський суд визнав винним Стерненка в справі про викрадення людини. Йому призначили позбавлення волі строком на 7 років і 3 місяці. Зараз активіст перебуває в Одеському слідчому ізоляторі.

Разом зі Стерненком до 7,3 років з частковою конфіскацією майна вчора засудили його товариша Руслана Демчука. Їх визнали винними у незаконному зберіганні зброї, викраденні людини (звільнили від покарання через строки давності) та нападі з метою заволодіння чужим майном. Мова йде про справу щодо викрадення Сергія Щербича, який у 2015 році став місцевим депутатом від проросійської партії "Родіна". Щербича у 2015 році викрали та катували, вимагаючи від нього відмовитися від ще неотриманого депутатського мандату. Постраждалий написав заяву проти Стерненка, після чого активіста, який на той час очолював одеський "Правий сектор", заарештували. Через декілька днів Апеляційний суд випустив Стерненка під заставу. Розслідування тяглося аж до нині.

Сам Стерненко вважає свою справу політично вмотивованою. Учора в кількох містах України відбулися протести через незгоду з вироком. Кількатисячий мітинг пройшов і під Офісом президента. У ході акції відбулися сутички поліціянтів з мітингарями, було затримано понад 20 осіб. Також відомо про кілької постраждалих, переважно - від сльозогінного газу.

У Верховній Раді розпочався збір підписів за відставку генерального прокурора Ірини Венедіктової через вирок Стерненку.