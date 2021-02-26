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​Поліція встановила підозрюваних у справі про вибух на шахті Ахметова в 2017 році

Головний фігурант - начальник, який відправив людей на небезпечну ділянку.

​Поліція встановила підозрюваних у справі про вибух на шахті Ахметова в 2017 році
Фото: EPA/UPG

Національна поліція повідомила про підозру трьом особам за фактом вибуху метану на шахті "Новодонецька" в 2017 році.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Головний підозрюваний - начальник дільниці, який видав чотирьом прохідникам наряд на підтримку лави у підземній виробці, видобуток вугілля на якій тимчасово було призупинено у зв’язку з небезпекою обвалення порід та підвищенням ризику викидів метану.

Також підозри отримали заступник начальника дільниці та гірничий майстер, які не перевірили наявність у шахтарів переносних автоматичних приладів контролю концентрації метану.

Як наслідок, під час виконання наряду у лаві на горизонті 580 м стався вибух метаноповітряної суміші, внаслідок чого гірники отримали тяжкі тілесні ушкодження у вигляді опіків поверхні тіл площею від 10 до 65 відсотків.

Підозрюваним закидають порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 272 КК України).

Шахта "Новодонецька" у 2017 році входила до складу "ДТЕК Добропіллявугілля", яке її орендувало.

З січня 2021 року вона входить до складу державного підприємства "Добропіллявугілля-видобуток".

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