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"Українського експерта" Дудкіна, який виступав на російських ток-шоу, заарештовано на два місяці

Відповідне рішення 25 лютого ухвалив Печерський районний суд Києва.

"Українського експерта" Дудкіна, який виступав на російських ток-шоу, заарештовано на два місяці
Юрій Дудкін
Фото: Скріншот відео

Юрію Дудкіну, який брав участь у прямих ефірах російських політичних ток-шоу у якості "експерта з України", обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці.

За інформацією джерел LB.ua, відповідне рішення 25 лютого ухвалив Печерський районний суд Києва.

Як повідомлялося, 24 лютого Служба безпеки повідомила Дудкіну про підозру за двома статтями Кримінального кодексу - ст.111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Під час слідства встановлено, що за завданням кураторів Дудкін створив мережу, до якої входили кілька вебресурсів та окремі блогери, які фінансувалися з Росії. На цих ресурсах пропагандист поширював замовний контент, у тому числі від своїх координаторів з російського "Первого канала" та агенції "News Front".

Нагадаємо, російські телеканали в Україні заборонені, однак, на росТБ виходять десятки політичних ток-шоу, які транслюють думку одних і тих самих "експертів з України", які курсують з однієї передачі в іншу. Серед них особливо виділяються "відомі політологи з України", яких мало хто знає на батьківщині. Вони начебто транслюють думку від українців. При цьому під час прямих ефірах їм затикають роти, насміхаються над ними і навіть б'ють.

15 лютого голова Тристоронньої контактної групи по Донбасу Леонід Кравчук брав участь у ток-шоу на пропагандистському російському каналі. Потім в ефір підключили ватажка терористичний організації ДНР Пушиліна, і Кравчук кілька хвилин поговорив з ним. Після ефіру Кравчук сказав, що "заяви Пушиліна показали, що з Росією практично неможливо домовитися про врегулювання ситуації на Донбасі".

У МЗС України зазначили, що історичний статус Кравчука дозволяє йому робити більше, ніж іншим чиновникам, в тому числі з'являтися в різних ефірах.

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