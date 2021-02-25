Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу
В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
Німецька Wintershall Dea зупинила фінансування "Північного потоку-2"
Німецька Wintershall Dea зупинила фінансування "Північного потоку-2"
Бойовик напав з ножем на українського військового на позиціях опорного пункту ЗСУ
Бойовик напав з ножем на українського військового на позиціях опорного пункту ЗСУ
СБУ затримала "українського експерта" російських пропагандистських телеканалів Дудкіна
СБУ затримала "українського експерта" російських пропагандистських телеканалів Дудкіна
Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ розкрила викрадення топменеджера Нафтогазвидобування Семінського – замовником був екснардеп Рудьковський

Підозри оголошені п'ятьом особам. 

СБУ розкрила викрадення топменеджера Нафтогазвидобування Семінського – замовником був екснардеп Рудьковський
Николай Рудьковский на фестивале в Юрмале, 2013
Фото: glamurchik.tochka.net

Слідчі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора розкрили резонансне викрадення топменеджера Нафтогазвидобування Олега Семінського, що трапилося у 2012 році. 

Нині Семінський є народним депутатом IX скликання ("Слуга народу"). Злочин замовив колишній бізнес-партнер потерпілого, повідомили у пресслужбі СБУ.

"Замовник був народним депутатом України кількох скликань та очолював Міністерство транспорту та зв’язку. Задокументовано, що до здійснення злочину він залучив групу виконавців, у тому числі представників "кримінального світу", - йдеться у повдіомленні.

Служба безпеки не називає імені замовника, однак перелічені посади вказують на те, що це - Микола Рудьковський. Семінський звинувачував його у злочині зразу після викрадення.

Слідство встановило, що потерпілого викрали і незаконно позбавили волі на понад 3 роки. Чоловіка систематично катували та вимагали виплатити замовнику злочину неіснуючий борг у 200 мільйонів доларів США.

"У межах провадження повідомлено про підозру 5 особам, причетним до вказаних злочинів за ст.ст.127 (катування), 146 (викрадення людини) та 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Наразі тривають обшуки за місцями проживання та офісів фігурантів злочину", - додали в СБУ. 

День тому "Українська правда" повідомила, що на початку лютого Печерський райсуд арештував частку Рудьковського у Нафтогазвидобуванні. Знерухомлення акцій було введено до закінчення розслідування викрадення Семінського. 

Нагадаємо, що Семінський у до 2011 року був гендиректором Нафтогазвидобування, а з 2011 по 2013 очолював правління цієї компанії. Фактично він керував Нафтогазвидобуванням разом з Нестором Шуфричем. 

У 2012 році Семінського викрали, за його словами, поплічники Миколи Рудьківського - ексміністра транспорту та зв'язку України та колишнього нардепа, голови Соцпартії. Рудьківський у 2014 році втік з України, він був ув'язнений в Москві у справі за іншим звинуваченням, але звільнився. 

Під вартою в Росії він пробув півтора року, потім повернувся до Чернігова, звідки він родом – журналісти зафіксували, як він брав участь у голосуванні на місцевих виборах. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також