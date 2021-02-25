СБУ розкрила викрадення топменеджера Нафтогазвидобування Семінського – замовником був екснардеп Рудьковський

Слідчі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора розкрили резонансне викрадення топменеджера Нафтогазвидобування Олега Семінського, що трапилося у 2012 році.

Нині Семінський є народним депутатом IX скликання ("Слуга народу"). Злочин замовив колишній бізнес-партнер потерпілого, повідомили у пресслужбі СБУ.

"Замовник був народним депутатом України кількох скликань та очолював Міністерство транспорту та зв’язку. Задокументовано, що до здійснення злочину він залучив групу виконавців, у тому числі представників "кримінального світу", - йдеться у повдіомленні.

Служба безпеки не називає імені замовника, однак перелічені посади вказують на те, що це - Микола Рудьковський. Семінський звинувачував його у злочині зразу після викрадення.

Слідство встановило, що потерпілого викрали і незаконно позбавили волі на понад 3 роки. Чоловіка систематично катували та вимагали виплатити замовнику злочину неіснуючий борг у 200 мільйонів доларів США.

"У межах провадження повідомлено про підозру 5 особам, причетним до вказаних злочинів за ст.ст.127 (катування), 146 (викрадення людини) та 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Наразі тривають обшуки за місцями проживання та офісів фігурантів злочину", - додали в СБУ.

День тому "Українська правда" повідомила, що на початку лютого Печерський райсуд арештував частку Рудьковського у Нафтогазвидобуванні. Знерухомлення акцій було введено до закінчення розслідування викрадення Семінського.

Нагадаємо, що Семінський у до 2011 року був гендиректором Нафтогазвидобування, а з 2011 по 2013 очолював правління цієї компанії. Фактично він керував Нафтогазвидобуванням разом з Нестором Шуфричем.

У 2012 році Семінського викрали, за його словами, поплічники Миколи Рудьківського - ексміністра транспорту та зв'язку України та колишнього нардепа, голови Соцпартії. Рудьківський у 2014 році втік з України, він був ув'язнений в Москві у справі за іншим звинуваченням, але звільнився.

Під вартою в Росії він пробув півтора року, потім повернувся до Чернігова, звідки він родом – журналісти зафіксували, як він брав участь у голосуванні на місцевих виборах.