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Понад 100 українців змінили свої по батькові з початку року, - Мін’юст

З 1 січня українці отримали право змінювати не лише ім’я чи прізвище за власним бажанням.

Понад 100 українців змінили свої по батькові з початку року, - Мін’юст
Фото: from-ua.com

114 українців змінили свої по батькові з початку 2021 року. Заяви подали 572 людини, але тільки частині з них дозволили пройти процедуру.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

"Найбільше – у Харківській (14 осіб), Дніпропетровській областях (12 осіб) та в місті Києві (11 осіб)", - сказано в повідомленні.

У відомстві додали, що найпоширенішими по батькові в Україні є: Миколайович/Миколаївна, Володимирович/Володимирівна, Олександрович/Олександрівна, Іванович/Іванівна, Васильович/Василівна, Сергійович/Сергіївна, Вікторович/Вікторівна, Михайлович/Михайлівна.

За даними Мін’юсту, минулого року органи державної реєстрації актів цивільного стану склали більше 12,5 тисяч актових записів про зміну імені.

Нагадаємо, Кабмін дозволив українцям змінювати по батькові за власним бажанням. Відтепер фізична особа, яка досягла 14 років, може змінити своє ім'я по батькові за власним розсудом. Крім того, урядом передбачена можливість подавати та розглядати заяву про повторну зміну по батькові.

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