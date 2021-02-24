Війського ЗСУ, що затримав бойовика на українських позиціях, представлять до державної нагороди

Солдат ЗСУ, який на Донбасі знешкодив і затримав представника російсько-окупаційних військ, буде представлений до державної нагороди. Під час затримання український військовий отримав легке поранення.

.Про це у Facebook повідомляє пресцентр ООС та пресцентр оперативного командування “Схід” ЗСУ.

Згідно з інформацією, недалеко від населеного пункту Чермалик Донецької області український військовий, який ніс чергування на спостережному посту, "затримав військовослужбовця окупаційних військ Російської Федерації, який намагався проникнути на українські позиції".

"В ході затримання противник завдав нашому воїну легке поранення холодною зброєю. У відповідь солдат застосував штатну зброю і затримав окупанта", - йдеться в звіті.

“Командування оперативного командування “Схід” та окремої механізованої бригади висловлює глибоку вдячність батькам захисника України за виховання сміливого чоловіка та справжнього воїна, який сьогодні на передових позиціях у районі проведення операції Об’єднаних сил знешкодив і затримав представника російсько-окупаційних військ. Ворог намагався проникнути на спостережний пост, але тепер буде відповідати за злочини перед Україною та її народом. Солдата Германа Г. за особисту мужність і професіоналізм буде представлено до державної нагороди”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку доби російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.