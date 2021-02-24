Зеленський підписав указ, яким встановлені строки проведення призовів до лав ЗСУ

У січні 2022 року будуть звільнені військові, яких було призвано в липні 2020 року.

Призов громадян України на строкову військову службу у 2021 році буде проведено протягом квітня – червня та протягом жовтня – грудня. Строковики до бойових операцій на Донбасі залучатися не будуть.

Відповідний указ №71/2021 підписав президент України Володимир Зеленський, повідомляє пресслужба голови держави.

Згідно з повідомленням, у січні 2022 року будуть звільнені військові, яких було призвано в липні 2020 року у зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

“Призов громадян України на строкову військову службу буде проведено протягом квітня – червня та протягом жовтня – грудня 2021 року. Призовні комісії розпочнуть роботу 1 квітня та 1 жовтня 2021 року відповідно. Підготовчі заходи до проведення призову будуть розпочаті з 1 березня та 1 вересня 2021 року”, - сказано у повідомленні.

Зазначається, що проведення призову на строкову військову службу до Збройних сил України забезпечує співвідношення частки військовослужбовців-строковиків до частки військовослужбовців за контрактом 15:85%. Таким чином, частка строковиків у загальній чисельності війська з кожним роком продовжуватиме зменшуватись.

У пресслужбі президента нагадали, що відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року призвані до Збройних сил України та інших військових формувань строковики не залучаються до виконання бойових завдань в районі проведення Операції об’єднаних сил.

Нагадаємо, 17 лютого Кабінет Міністрів України змінив порядок призову на військову службу.