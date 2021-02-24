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У Києві "мінували" 10 ТРЦ і один готель (оновлено)

Вибухових предметів не виявлено.

У Києві "мінували" 10 ТРЦ і один готель (оновлено)
Фото: dnepr.info

У Києві правоохоронці проводять перевірку інформації про мінування 10 торгових центрів і одного готелю.

Про це повідомили у пресслужбі столичної поліції, передає Укрінформ.

"Є така інформація. Профільні служби займаються перевіркою", - повідомили у поліції.

За даними ЗМІ, йдеться про повідомлення про мінування ТРЦ "Лавина молл", "Дрімтаун", "Артмолл", "Атмосфера", "Караван", "Блокбастер", "Магеллан", "Плаза", "Глобус", "Гуллівер" і готель "Інтерконтиненталь".

Оновлено. Поліція Києва перевірила інформацію про замінування ряду об’єктів у столиці. Наразі робота усіх закладів відновлена у звичайному режимі. Про це повідомила пресслужба МВС.

"Сьогодні о 10:20 годині до поліції надійшла інформація про замінування 11 торгівельно-розважальних центрів та одного готелю у різних районах Києва. Для перевірки інформації негайно виїхали екіпажи поліції, співробітники вибухотехнічної служби та представники інших профільних служб і відомств. У результаті проведених оглядів приміщень і прилеглих до них територій, фахівці не виявили жодних вибухових чи підозрілих предметів", - йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2-х до 6-ти років. Поліцейські встановлюють причетних осіб до цієї події.

Нагадаємо, масові повідомлення про закладену вибухівку правоохоронці перевіряли в день річниці розстрілів на Майдані - 18 лютого. Йшлося про замінування не лише у столиці, а й в Івано-Франківську та Львові. Жодне з повідомлень не підтвердилося.

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