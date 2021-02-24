Комунальники заявили, що планували замінити пошкоджений трубопровід цього року.

В Києві в середу, 24 лютого, затопило гарячою водою підземний перехід на проспекті Перемоги, 39 недалеко від станції метро "Шулявська", повідомило комунальне підприємство "Київтеплоенерго".

Пошкодження тепломережі виявили близько другої ночі.

Аварійна бригада "Київтеплоенерго" локалізувала місце пошкодження та почала відкачувати воду. Ремонтні роботи будуть тривати до ночі.

Підприємство повідомило, що пошкоджений трубопровід ввели в експлуатацію ще в 1979 році і його нібито планували повністю замінити цього року.

Фото: Київ Оперативний

Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua

У Києві 80% теплових мереж вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни. У 2020 році "Київтеплоенерго" провело повну реконструкцію 140 км трубопроводів. Замість старих прокладають нові попередньо ізольовані труби із запірною арматурою європейського зразка і системою аварійної сигналізації.