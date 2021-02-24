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Укравтодор попросив КМДА віддати Подільський міст

Укравтодор зазначив, що будівництво Подільского мосту є нагальним не тільки для столиці, але й для всього регіону.

Укравтодор попросив КМДА віддати Подільський міст
Подольский мост
Фото: facebook.com/kievtransport

Державне агентство автомобільних доріг звернулося до Київської міської державної адміністрації з пропозицією передати до його сфери управління недобудований Подільсько-Воскресенський мостовий перехід через Дніпро.

Про це йдеться в листі голови Укравтодору Олександра Кубракова на адресу голови КМДА Віталія Кличка.

"Розуміємо, що це складна інженерна споруда, яка складається з трьох мостів і з'єднувальних естакад, які потребують не тільки особливих технологій будівельних робіт, але й значних капіталовкладень", - сказано в листі.

Укравтодор зазначив, що будівництво Подільского мосту є нагальним не тільки для столиці, але й для всього регіону.

"Зважаючи на те, що Укравтодор спільно з КМДА вже вирішував транспортні проблеми в межах м. Києва і має чималий досвід у будівництві аналогічних об'єктів, зокрема мостового переходу через р. Дніпро в м. Запоріжжя, пропонуємо розглянути питання передачі до сфери управління Укравтодору об'єкта незавершеного будівництва Подільско-Воскресенського мостового переходу через р.Дніпро у м. Києві для прискорення введення його в експлуатацію", - йдеться в листі.

Укравтодор заявив, що відкритий до обговорення конкретних умов передачі об'єкта.

Нагадаємо, Подільсько-Воскресенський мостовий перехід через Дніпро - один з найважливіших інфраструктурних проєктів у столиці України. Він повинен розвантажити Північний міст. Крім того, по ньому мала б проходити четверта гілка Київського метро.

Це один з двох мостів через Дніпро, які зараз будуються в Україні.

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