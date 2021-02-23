Мінфін відкладає підвищення гарантій за депозитами для прискорення приватизації Ощадбанку

Міністерство фінансів пропонує Кабінету міністрів затвердити законопроєкт про приєднання державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), виокремивши з нього питання реструктуризації боргу ФГВФО та підвищення гарантій за депозитами.

Про це LB.ua повідомило джерело в уряді, проінформоване щодо відповідної ініціативи Мінфіну.

"Законопроєкт про приєднання Ощадбанку до ФГВФО планується розглянути у середу… Це ініціатива Мінфіну, яка дозволить прискорити приватизацію Ощадбанку. Конвертації боргу ФГВФО та підвищення суми гарантованого відшкодування по вкладах поки що не передбачається", - зазначає джерело LB.ua.

Раніше повідомляли, що Рада з фінансової стабільності у вересні 2020 року узгодила план входження Ощадбанку у ФГВФО з 1 січня 2021 року, а також підвищення суми гарантування вкладів після конвертації зобов’язань ФГВФО перед урядом в умовні зобов’язання.

ФГВФО планував збільшити гарантовану суму за вкладами з 31 січня 2022 року з 200 тис грн до 400 тис грн, а з 1 січня 2023-го - до 600 тис грн, що дозволить досягнути покриття 65% від суми вкладів. Відповідні законодавчі зміни розглядалися разом з реструктуризацією заборгованості ФГВФО перед урядом та приєднанням Ощадбанку до системи гарантування депозитів.

Залишок боргу ФГВФО перед Мінфіном складає 46,94 млрд грн, за якими Фонд до кінця 2031 року має сплатити 64,16 млрд грн відсотків.