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Фонд гарантування вкладів повернув контроль над зомбі-банком "Капітал"

Серед його акціонерів були брати Щербані.

Фонд гарантування вкладів повернув контроль над зомбі-банком "Капітал"
Фото: forins.ua

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 12 лютого повернув контроль над зомбі-банком "Капітал".

Про це йдеться на сайті Фонду.

Національний банк визнав "Капітал" неплатоспроможним ще в липні 2015 року. Власники банку з цим не погодилися і почали тривалу судову тяганину. В березні 2019 році банк юридично "переїхав" до Донецька і отримав керівника, призначеного акціонерами.

Фонду гарантування вкладів вдалося відновити записи в держреєстрі в позасудовому порядку на виконання "банківського" (або "антиколомойського") закону №590.

Станом на лютий 2021 року вкладники "Капіталу" у межах гарантованої суми отримали 324,5 млн грн (87,5% від загальної суми до виплат). Загальна сума акцептованих вимог кредиторів становить понад 584,8 млн грн.

Основним джерелом коштів для розрахунку із кредиторами банку мають стати надходження від продажу активів.

Оскільки майже два останні роки "Капітал" перебував у статусі зомбі-банку, і весь цей час Фонд гарантування не мав можливості контролювати збереження активів, ще одним напрямом пошуку коштів для розрахунку із кредиторами стануть судові позови до пов’язаних з банком осіб, причетних до неплатоспроможності банків чи втрати фінустановою активів.

За даними НБУ, серед акціонерів банку “Капітал” були Євген та Руслан Щербані. Вони - діти відомого політика та бізнесмена Євгена Щербаня, вбитого в 90-х роках.

Нагадаємо, що 2 лютого Фонд гарантування вкладів повернув собі контроль над Златобанком, який також вважався зомбі-банком.

На сьогодні у статусі зомбі-банків залишаються дві фінустанови: ПАТ "УкрІнБанк" і ПАТ "КСГ Банк".

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