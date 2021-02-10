Ексголові банку "Аркада" повідомили нову підозру (оновлено)

Колишньому голові правління одного з комерційних банків повідомлено про підозру у розтраті коштів вкладників.

Співробітники Служби безпеки України задокументували, що його дії завдали клієнтам банку збитки на понад 22 млн грн, інформує пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що топменеджер банку розробив протиправну схему виведення коштів вкладників з фондів фінансування будівництва. Зловмисник витратив гроші з резервного фонду, незаконно переводячи їх на рахунки двох пов’язаних з банком компаній.

"Наразі за місцем проживання ексголови правління йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

Викриття проводилось Головним управлінням по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБ України спільно зі слідчим відділом Печерського УП ГУ Нацполіції у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6.

Оновлення. Йдеться про банк "Аркада" і його колишнього голову Костянтина Паливоду, повідомляє LIGA.net з посиланням на учасника Об'єднаного активу інвесторів банку "Аркада", члена робочої групи при Кабміні з питань сприяння постраждалим інвесторам Віталія Щербакова.

"Його (Паливоду, - ред.) півтора місяці тому відпустили під домашній арешт. Зараз за новим обвинуваченням суд знову обиратиме запобіжний захід. Можливо, Паливода знову опиниться під вартою, як вирішить суд", - зазначив Щербаков.

Оновлення 18:40. У прокуратурі Києва повідомили, що наразі прокурорами готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

"Встановлено, що службовими особами банку реалізовано дві програми лояльності із залученням коштів фондів фінансування будівництва. За умовами акції вартість квадратного метра площі квартири становила від 169,75 до 190,55 грн, що підтверджується укладеними договорами інвестування будівництва між банком та довірителями", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку з невиконанням двома юридичними особами умов акційних програм банк розірвав договори інвестування та безпідставно повернув їм 22,7 млн грн, що в десять разів перевищує суму інвестованих ними коштів.

Нагадаємо, що на підставі рішення правління Національного банку від 25 серпня "Про віднесення АТ АКБ "Аркада" до категорії неплатоспроможних" у банку введена тимчасова адміністрація.

6 серпня правління НБУ внесло банк "Аркада" до категорії проблемних. Крім того, регулятор запровадив особливий режим контролю за діяльністю банку "Аркада" та призначив куратора.

На початку вересня президента АТ АКБ "Аркада" Костянтина Паливоду заарештували з альтернативою внесення застави у розмірі 21 млн гривень за підозрою у привласненні 50 млн гривень фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" і "Патріотика".

Раніше повідомляли, що екскерівнику ДПЗКУ Саймону Чернявському повідомлено про підозру у розтраті понад 9 млн гривень.