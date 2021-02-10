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Апеляційний суд відмовився скасувати арешт Антоненка

Антоненко залишається в СІЗО.

Апеляційний суд відмовився скасувати арешт Антоненка
Фото: Радіо Свобода

Апеляційний суд Києва 10 лютого розглянув апеляційну скаргу захисників фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета військового й музиканта Андрія Антоненка з обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляє Еспресо.TV, суд відмовив адвокатам у клопотанні змінити запобіжний захід та випустити Антоненка із СІЗО.

Шеремет загинув у 2016 році в Києві в результаті підриву його авто. До грудня 2019-го в розслідуванні убивства Шеремета не називали підозрюваних в організації та виконанні вибуху. Однак 12 грудня підозрюваними у справі Шеремета правоохоронці назвали музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтерку Юлією Кузьменко і медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь.

Організатором убивства слідство назвало Антоненка, захопленого "ультранаціоналістичними ідеями". Правоохоронці заявили, що чоловік культивує "велич арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної приналежності". До свого задуму він нібито залучив лікарку Юлію Кузьменко та волонтерку Яну Дугарь, а також ряд невстановлених осіб.

19 січня у Нацполіції підтвердили допит колишнього співробітника білоруського спецпідрозділу Ігоря Макара. У справі Шеремета він має процесуальний статус свідка.

2 лютого Шевченківський районний суд задовольнив клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу обвинуваченому у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб - до 2 квітня 2021 року. Тоді ж продовжили запобіжні заходи іншим обвинуваченим: Юлія Кузьменко залишається під цілодобовим домашнім арештом, а Яна Дугарь - під грошовою заставою.

Нині справа вбивства Павла Шеремета розглядається Шевченківським судом на стадії дослідження матеріалів.

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