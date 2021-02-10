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Крістіна Квін та Аваков обговорили проєкт "Поліцейський офіцер громад"

Проєкт спрямований на покращення сприйняття суспільством Національної поліції та підвищення якості поліцейських послуг у віддалених місцевостях. 

Квін та Аваков
Фото: МВС
Квін та Аваков
Тимчасова повірена США в справах України Крістіна Квін та голова МВС Арсен Аваков обговорили впровадження спільного проєкту "Поліцейський офіцер громади".

Він впроваджується з весни 2019 року та має на меті покращити сприйняття суспільством Національної поліції в невеликих містах і селах, а також надати можливість отримувати якісні поліцейські послуги у віддаленій місцевості, повідомили у пресслужбі МВС.

Аваков наголосив, що проєкт стане новим рівнем надання поліцейських послуг та системи захисту.

"Кожен українець у найвіддаленішому селі повинен почувати себе у безпеці. Офіцер поліції орієнтований на вирішення безпекових проблем саме своєї територіальної громади. Він доступний для населення, тому що постійно знаходиться поруч із людьми", - сказав міністр. 

Крістіна Квін висловила готовність і в подальшому підтримувати його реалізацію та інших проєктів, які наразі впроваджуються спільно з МВС України.

Нагадаємо, що у минулому році МВС оголосило тендер на 2,5 млн гривень на проведення опитування громадської думки щодо оцінки рівня довіри населення до Національної поліції. Тендер було завершено у грудні, переможець проводитиме опитування за 1,63 млн гривень. 

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