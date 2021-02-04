Блокування каналів Медведчука: у Верховному суді оскаржили указ Зеленського

У Верховному суді оскаржили указ президента Володимира Зеленського щодо застосування санкцій до телеканалів "112 Україна", NewsOne и ZIK, які пов’язують з головою політичної Ради Партії "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком.

Про це повідомляє пресслужба Верховного суду.

"Сьогодні, 4 лютого 2021 року, до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшло два позови громадян, які оспорюють Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно із додатком 2 до рішення РНБОУ застосовано персональні санкції щодо низки телеканалів", - йдеться у повідомленні.

У суді зазначили, що позовам, які надійшли до суду, присвоєно реєстраційні номери справ – № 9901/22/21, № 9901/23/21.

Нагадаємо, 2 лютого президент Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком і Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

Зеленський пояснив, що санкції ввели саме зараз, оскільки були зафіксовані причини для їх впровадження. Які саме - він не сказав, але представниця "Слуги народу" заявила, що це - фінансування юросіб з держави-агресора з використанням схем у ОРДЛО. Цим вона підтвердила інформацію про те, що підставою для введення санкцій проти Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Президент запевнив, що в Україні на сьогодні немає загрози свободі слова. Рішення щодо блокування роботи трьох телеканалів, які пов’язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком, не має жодного стосунку до інших медіа.