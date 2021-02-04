Суд дозволив затримати ексзаступника глави СБУ Нескоромного

Суд дозволив правоохоронцям затримати колишнього першого заступника глави Служби безпеки України Дмитра Нескоромного, якого підозрюють у організації підготовки вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Про це свідчать дані, розміщені на сайті МВС у розділі "Розшук" серед осіб, які переховуються від органів влади.

Дата зникнення Нескоромного, за даними МВС, 29 січня 2021 року, стаття звинувачення - частина 1 ст. 348 ККУ (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Нагадаємо, 23 січня правоохоронці затримали полковника “Альфа” СБУ Юрія Расюка. Його підозрюють у підготовці вбивства начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

За версією слідства, замовником вбивства є колишній заступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний. 26 січня йому оголосили про підозру.

ЗМІ оприлюднили записи телефонних розмов Нескоромного, на яких той прихильно висловлювався про президента РФ Володимира Путіна та російську церкву.

29 січня Расюк підтвердив, що замовником замаху на Наумова був Нескоромний.

Нескоромний був призначений Зеленським заступником голови СБУ і перебував на посаді з 1 липня до 8 листопада 2019 року, а з 8 листопада до 13 березня 2020-го був першим заступником голови СБУ - начальником Головного управління з боротьби з корупцією СБУ.