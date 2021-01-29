ЗМІ оприлюднили нові розмови СБУшника Нескоромного

Колишній заступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний, підозрюваний у замовленні вбивства високопосадовця СБУ, у телефонних розмовах, ймовірно, прихильно висловлювався про президента РФ Володимира Путіна та російську церкву.

На аудіо, яке УП отримало з власних джерел, Нескоромний розмовляє телефоном з двома чоловіками. Слідство позначає їх як "Ч" та "Владика".

Колишній заступник голови СБУ, зокрема, вітає одного зі співрозмовників із Новим роком "за московським часом".

Іншому чоловікові Нескоромний каже, що не подивився "Володимира Володимировича", якого називає "красенем", переймається статусом Української православної церкви Московського патріархату та передає привіт "московській родині".

Розмова Нескоромного з "Ч" (в оригіналі ведеться російською мовою)

Нескоромний: З Новим роком, новим щастям! Здоров'я, любові. І з Днем народження.

Ч: Дякую.

Нескоромний: За московським часом вітаю (сміється).

Ч: (нерозбірливо)

Нескоромний: Правильно, правильно, Олександр Іванович. Вивчайте...

Ч: (нерозбірливо)

Нескоромний: Братулічка, ну трохи пізніше. Якраз тільки доїжджаю. Ще не вдома. Отримував дуже важливу оперативну інформацію. Був на зустрічі.

Ч: І що?

Нескоромний: Відмінно. Йдемо в атаку. Все добре. Ну трохи залишилося.

Розмова Нескоромного з "Владикою" (в оригіналі ведеться російською мовою)

Владика: Зі святом, дорогий!

Нескоромний: Бажаю здоров’я!

Владика: І вам здоров'я бажаю!

Нескоромний: Як там? Я проґавив Володимира Володимировича, перший раз в житті, йопересете.

Владика: Я його подивився вже кілька разів.

Нескоромний: Нє, він красень. Сила.

Владика: Добре сказав, так нормальненько.

Нескоромний: Впевнено. Я, до речі, цілий день хотів вас набрати, ви собі не уявляєте. Цілий день хотів набрати. Я так зрозумів, що там знову хмари згущаються, так? Газують ці дебіли?

Владика: Ну в звичайному своєму режимі, стандартному.

Нескоромний: Ну щось типу я не зрозумів з висловлювань, щось Варфоломій несамовитий, щось там наговорив. Він щось позбавив нас статусу якогось? РПЦ ... нашу УПН, українську?

Владика: Не перейматесь, батенька.

Нескоромний: Не морочитися, так?

Владика: Не морочтесь, спокійно.

Нескоромний: Ну, Владико, з Новим роком, з новим щастям.

Владика: І вас теж, батенька, дорогий, зі святом.

Нескоромний: Всього найкращого, здоров'я, не хворіти. Московській нашій там родині – привіт. Побачимося вже в новому році – почаюєм.

Нагадаємо, 23 січня правоохоронці затримали полковника “Альфа” СБУ Юрія Расюка. Його підозрюють у підготовці вбивства начальника Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. За версією слідства, замовником вбивства є колишній заступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний. 26 січня йому оголосили про підозру.

Нескоромний був призначений Зеленським заступником голови СБУ і перебував на посаді з 1 липня до 8 листопада 2019 року, а з 8 листопада до 13 березня 2020-го був першим заступником голови СБУ – начальником Головного управління з боротьби з корупцією СБУ.