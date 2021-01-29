100 "слуг народу" проголосували в опитуванні за виключення Дубінського з фракції, - джерела

Тільки 15% висловилися за те, що б виступити з позицієї підтримки нардепа.

Більше 50% народних депутатів фракції "Слуга народу", які взяли участь в анонімному голосуванні, підтримали виключення Олександра Дубінського з її складу. Це 100 народних депутатів.

Близько 28% (49 людей) висловилися за те, щоб ініціювати у парламенті зняття Дубінського з посади заступника голови комітету з питань податкової та митної політики. Про це LB.ua повідомили джерела у фракції. Ще майже 15% (26 нардепів) виступили за підтримку Дубінського у заяві фракції. Таким чином участь у опитуванні взяли тільки 175 "слуг народу" з 242.

Тепер питання виключення розглядатимуть на засіданні фракції у понеділок. "Слуги народу" мають ставити підписи на фракційних підписних листах. Дубінський перестане бути частиною "Слуги народу", якщо за виключення підпишуться понад 70% депутатів.

Опитування було ініційоване головою фракції Давидом Арахамією у застосунку "Слуги народу" для мобільних телефонів. Результати опитування міг побачити тільки він.

Про те, що фракція розглядає три сценарії дій щодо Дубінського після включення його до санкційного списку США, стало відомо після засідання "слуг народу" у понеділок за участю президента України.

Володимир Зеленський двічі просив Дубінського вийти зі складу фракції, на що той категорично відмовив. Сам нардеп також заявив, що ніколи не втручався в американські вибори і не мав стосунку до оприлюднення "плівок Деркача".

Заступник голови фракції Олександр Корнієнко повідомив, що стосовно Дубінського проведуть внутрішнє опитування. За словами Корнієнка, з Дубінським можливі три сценарії. "Перший варіант – це підтримати пана Дубінського та спрямувати листи для його підтримки у відповідні організації, закордонні. Другий варіант – це виключення пана Дубінського з фракції. І третій варіант – це ініціація до відповідних структур, що можуть це зробити, про звільнення пана Дубінського з посади заступника голови Комітету з питань податків та митної політики. Там де голова пан Гетманцев, а Дубинський – заступник голови по квоті фракції "Слуга народу", – розповів він.

Після потрапляння до санкційного списку перестав працювати сайт dubinsky.pro, зареєстрований через американський хостинг. Також заблокували канал нардепа на Youtube.