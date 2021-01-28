Дубль-2. Как Коломойский сбил назначение Витренко

28 января Верховная Рада во второй раз провалила назначение Юрия Витренко первым вице-премьером , мини стром энергетики. Не помогли даже уговоры президента Владимира Зеленского, который на фракции в понедельник лично просил поддержать назначение и.о. министра и бывшего исполняющего директора НАК «Нафтогаз Украины». Только 177 «слуг» (из 246 общего состава) нажали кнопки «за».

Фото: Lb.ua

Новый расклад и торги в «Слуге»

Когда провалилась первая попытка с назначением Юрия Витренко в конце прошлого года, в «Слуге народа» это объяснили тем, что Витренко близок к олигарху Игорю Коломойскому. Против его выступила группа Ильи Павлюка, которую связывают с Ринатом Ахметовым. Не голосовали также нардепы, близкие к спикеру Дмитрию Разумкову и так называемая группа «соросят» внутри фракции. Формально, главной претензией к Витренко стала премия в $4 млн., полученная им во время работы в НАК «Нефтегаз» – за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. «Слуги» не раз просили и.о. министра отказаться от этих миллионов, но он наотрез отказывался от такого предложения.

25 января, в день рождения Владимира Зеленского, президент на заседании фракции повторно попросил поддержать Витренко. В партийном чате начался опрос и т.н. «сигнальное голосование».

Впрочем, ко второму голосованию, расклад вокруг Витренко кардинально поменялся. «Теперь депутаты, лояльные к Ринату Ахметову, поддерживают Витренко в обмен на обещание не отменять решение о повышении тарифов на электроэнергию. Люди же Коломойского после конфликта вокруг нардепа Александра Дубинского наоборот поменяли позицию и могут не дать голоса за Витренко», – рассказывал LB.ua один из депутатов «Слуги народа».

Фото: Bukvy

Еще один парламентариев объяснил изменения настроений во фракции следующим образом: «У него (Коломойского, – LB.ua) специфическое отношение к людям, которых он поддерживает. Надо быть лояльным на все 100%. Витренко же был самодостаточным и явно не готовым танцевать перед кем-то».

По состоянию на среду расклад по голосам был такой: голоса готовы дать «Слуги» за исключением людей Коломойского и немногочисленной группы Разумкова, нардепы из группы «Довіра», а также внефракционные мажоритарщики. Против – «За майбутнє» партнера Коломойского Игоря Палицы, а также оппозиционные фракции.

«Сбор голосов все ещё продолжается. Ситуация до последнего не ясна. «За» на этот раз будут люди Ахметова, которым помимо статус-кво по электроэнергии, пообещали «сбить» Николая Сольского с главы аграрного комитета и назначить их человека. Интрига сохраняется», – делился ещё один источник из фракции «Слуга народа» после обеда в среду.

204 «за»

Утром четверга в новом партийном приложении «Слуги народа», которое накануне попросили установить на свои телефоны всех депутатов, продолжалось «сигнальное» голосование за Витренко. Хотя без особой активности и энтузиазма. Как стало известно LB.ua, на 10.25 утра в опросе приняли участие всего 122 парламентариев – меньше половины фракции. Из них «за» проголосовали 115 депутатов, 13 человек – «против».

Фото: facebook/Дмитро Разумков

Спикер Дмитрий Разумков на пленарном заседании дал поручение энергетическому комитету Рады провести заседание по представлению кандидатуры Витренко в перерыве работы, в полдень. Комитет Андрея Геруса справился быстро. Большинство – 14 из 18 присутствующих – рекомендовали парламенту проголосовать за назначение Витренко.

После перерыва премьер Денис Шмигаль коротко зачитал с трибуны само представление Витренко на пост первого вице-премьера. Далее по процедуре слово взял сам кандидат. Правда, его сразу попытались перекричать из зала депутаты оппозиции, требуя раздать в зале не только биографию Витренко, но и его декларацию. Впрочем, спикер Разумков напомнил, что декларация «есть на сайте». И по регламенту в рамках рассмотрения кадровых вопросов депутатам не раздаётся.

Витренко был краток и лаконичен: «В прошлый раз с этой трибуны я рассказывал о своих принципах. Они не поменялись за это время. Поэтому нет смысла их повторять. Вместо этого я лучше отчитаюсь о том, что было сделано Министерством энергетики за время, когда я был исполняющим обязанности».

Фото: Lb.ua

Далее он перечислил, что удалось погасить задолженность по зарплате перед шахтерами, ограничены тарифы на газ с февраля на треть, предотвращены веерные отключения электроэнергии. Затем последовали вопросы от депутатов. Экс-министр ЖКХ и нардеп «Батькивщины» Алексей Кучеренко обратил внимание, что Витренко так и не внёс в декларацию $4 млн. премии. В ответ на это и.о. министра объяснил, что вовсе не нарушил закон. Ведь по закону подаётся первичная декларация, а затем в течение семи дней информация может добавляться.

Выступления от фракций и групп заранее определили провальный результат. В итоге на парламентском табло появилось только 204 «за». На этот раз не голосовали или нажали кнопки «против» 31 «слуг». Как и при первой попытке депутаты из немногочисленной группы Разумкова не поддержали Витренко. Ожидаемо не проголосовал также «десант» Коломойского во фракции. Группа Павлюка, близкая к Ахметову, как и «Доверие» в полном составе голосовали «зелёными». Ни один из депутатов группы «За будущее» Коломойского, которая ранее часто помогала голосами «Слуге», на этот раз не нажал кнопку «за».

«Безвыходная ситуация. В прошлом люди Рината не голосовали за Юру, которого двигал Коломойский. Юра на этот раз договорился с Ринатом. И поэтому люди Бороды (Коломойского, – LB.ua) не дали голоса за Юру», – рассказал один из собеседников LB.ua в «Слуге» сразу после голосования.

По словам депутатов, второй подряд негативный результат минимизирует шансы на карьерное продвижение Юрия Витренко.

«У него были премьерские амбиции. Все во фракции об этом знали. И пост первого вице был бы трамплином для этого. Теперь шансов практически нет», – резюмировал представитель «слуг».

Впрочем, сам Витренко в комментарии журналистам уже на выходе из парламента не исключил, что парламенту придется в третий раз голосовать за его кандидатуру.