Анонсовану на 2 лютого пресконференцію Нескоромного у Брюсселі перенесли через карантин

Брюссельський пресклуб відклав анонсовану на 2 лютого пресконференцію колишнього першого заступника глави Служби безпеки України Дмитра Нескоромного.

Про це повідомив агентству виконавчий директор клубу Лоран Бріхе, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, захід перенесено "унаслідок обмежувальних заходів, упроваджених місцевою владою."

"Ми відклали всі заходи, заплановані з 1 лютого", - зазначив Бріхе.

"Заходи не скасовано, але відкладено. Ми поінформували про це організаторів, а про нову дату повідомимо додатково", - додав він.

Крім того, відповідне оголошення розміщено й на сайті пресклубу.

Нагадаємо, 23 січня 2021 року Служба безпеки затримала полковника "Альфи" Юрія Расюка за підозрою в підготовці вбивства генерала Наумова. Затриманому офіцеру оголосили про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28 та ст. 348 Кримінального кодексу України - підготовка до замаху на життя працівника правоохоронного органу. Він знаходиться під арештом.

За версією слідства, замовником вбивства є Нескоромний. 26 січня йому оголосили про підозру.

27 січня на сайті Press Club Brussels Europe було розміщено анонс із запрошенням на пресконференцію Нескоромного. "Колишній перший заступник глави СБУ України... Дмитро Нескоромний говоритиме про провокації щодо нього з боку керівництва СБУ, а також про сенсаційні факти корупції на вищому рівні влади в Україні", - йшлося в анонсі.

Нескоромний був призначений Зеленським заступником голови СБУ і перебував на посаді з 1 липня до 8 листопада 2019 року, а з 8 листопада до 13 березня 2020-го був першим заступником голови СБУ – начальником Головного управління з боротьби з корупцією СБУ.