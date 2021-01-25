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Колишньому першому заступнику голови СБУ Нескоромному виписали підозру в замаху на вбивство, - Бутусов

Скандал всередині спецслужби набирає обертів.

Колишньому першому заступнику голови СБУ Нескоромному виписали підозру в замаху на вбивство, - Бутусов
Фото: facebook/Служба безпеки України

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора виписали підозру колишньому першому заступнику голови СБУ Дмитру Нескоромному.

Про це з посиланням на власні джерела повідомив головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

За його інформацією, Нескоромного підозрюють в замаху на вбивство начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Нескоромний знаходиться в бігах, але, як пише Бутусов, навряд чи в Німеччині (про це напередодні повідомив анонімний телеграм-канал від імені Нескоромного).

"За даними слідства, він знаходиться в Україні. Його шукають. Насправді сім'я Дмитра Нескоромного тісно пов'язана з Росією, і загроза втечі існує тільки в цьому напрямку. Його дружина Нателла, за даними Цензор.Нет, громадянка Російської Федерації, також джерела стверджують, що російське громадянство мають і троє дітей в цій родині. У них значна кількість родичів у РФ", - пише Бутусов.

Нагадаємо, що Нескоромний був заступником голови СБУ в липні - листопаді 2019 року, після чого дістав підвищення і став першим заступником - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

В березні 2020 року його було звільнено з посади.

23 січня 2021 року Служба безпеки України затримала полковника "Альфи" Андрія Расюка за підозрою в підготовці вбивства генерала СБУ Андрія Наумова. Затриманому офіцеру оголосили про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28 та ст. 348 Кримінального кодексу України - підготовка до замаху на життя працівника правоохоронного органу. Він знаходиться під арештом.

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