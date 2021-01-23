СБУ викрила агента спецслужб РФ і “МДБ ЛНР”, який займався дестабілізацією ситуації в Україні.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Ворожим агентом був мешканець Херсонщини, який також очолював одну з проросійських партій.

“Служба безпеки України викрила та задокументувала протиправну діяльність мешканця Херсонщини, який входить до агентурного апарату ФСБ РФ та афілійованого з нею так званого “МДБ ЛНР””, – йдеться у повідомленні.

У січні 2021 року він отримав завдання поширювати та організовувати протестні акції, зокрема, для нагнітання “тарифного майдану”.

Раніше, за вказівкою ФСБ, фігурант зустрічався з так званим головою “Республіки Крим” С. Аксьоновим. Тож мав і інше завдання – збирати підписи за відновлення водопостачання до півострова.

Крім цього, він мав популяризувати сепаратистські настрої та ідею автономізації окремих областей України.

“Під час перебування у тимчасово окупованому Луганську у травні 2020 року фігурант був завербований представником так званої “МДБ ЛНР” і отримав псевдонім “Джигурда””, – додали у СБУ.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 110 “Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України” Кримінального кодексу України.

Оновлення 15:26. Як пише херсонське видання most.ks.ua, мова йде про сепаратиста з Генічеська, колишьного лідера УНА-УНСО Едуарда Коваленка.

У 2017 році Коваленко отримав п'ять років в’язниці за зрив мобілізації.

Наприкінці 2019 року його обміняли на українських заручників. Пізніше він повернувся в Україну і навіть збирався балотуватися на місцевих виборах, але його партія СПАС так нікого і не висунула.

Нагадаємо, контррозвідники Служби безпеки України затримали мешканця Кропивницького, який за завданням спецслужби країни-агресора збирав та передавав інформацію про військовослужбовців одного з підрозділів Cил спеціальних операцій ЗСУ, а також представників місцевих органів влади.