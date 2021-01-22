Байден доручив розвідці зібрати дані про агресивні дії Росії

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден дав доручення службам розвідки зібрати дані про можливі ворожі дії Росії. Це, зокрема, стосується втручання у президентські вибори 2020 року.

Про це на брифінгу повідомила представниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Президент попросив наші розвідувальні служби підготувати оцінку щодо хакерської групи Solar Winds, російського втручання у вибори 2020 року, застосування хімічної зброї проти Олексія Навального, а також щодо виплат коштів за напади на військових США в Афганістані", - перерахувала вона.

Видання Washington Post писало, що в плани Байдена поки не входить перезапуск відносин з РФ, і навіть навпаки, його адміністрація готує відповідь на деякі дії Росії.

"Ми будемо прагнути притиягнення Росії до відповідальності за її агресивні дії, які ми спостерігали в останні місяці й роки", - повідомило анонімне джерело видання з владних кіл.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден має намір продовжити на 5 років дію Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь з Росією. Цей договір між США і Росією набув чинності у лютому 2011 року. Його дія передбачена на десятирічний термін – до лютого 2021 року. Після цього сторони мають дійти згоди або продовжити чинні домовленості, або укласти нові.

Документ є одним з ключових, які контролюють ядерне озброєння двох найбільших ядерних держав у світі.