Байден зробив символічні перестановки в Овальному кабінеті
Байден зробив символічні перестановки в Овальному кабінеті
В Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з відрізаною головою в руках
В Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з відрізаною головою в руках
Процес передачі полонених Медведчуку зупинений, - Кравчук
Процес передачі полонених Медведчуку зупинений, - Кравчук
В “Алло” відреагували на скандал з блогеркою, яка “обрала” Росію на Майдані
В “Алло” відреагували на скандал з блогеркою, яка “обрала” Росію на Майдані
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
Байден – президент США. «Демократия возобладала»
Байден – президент США. «Демократия возобладала»
При пожежі в будинку для літніх у Харкові загинули 15 людей (оновлено)
При пожежі в будинку для літніх у Харкові загинули 15 людей (оновлено)
Заступника Уруського затримали з ознаками сп'яніння за кермом (оновлено)
Заступника Уруського затримали з ознаками сп'яніння за кермом (оновлено)
"Здають нерви": Козак несподівано втрутився у засідання ТКГ
"Здають нерви": Козак несподівано втрутився у засідання ТКГ
ГоловнаСвіт

Байден доручив розвідці зібрати дані про агресивні дії Росії

Мова, зокрема, йде про отруєння Навального та хакерські атаки. 

Байден доручив розвідці зібрати дані про агресивні дії Росії
Фото: EPA/UPG

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден дав доручення службам розвідки зібрати дані про можливі ворожі дії Росії. Це, зокрема, стосується втручання у президентські вибори 2020 року.

Про це на брифінгу повідомила представниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Президент попросив наші розвідувальні служби підготувати оцінку щодо хакерської групи Solar Winds, російського втручання у вибори 2020 року, застосування хімічної зброї проти Олексія Навального, а також щодо виплат коштів за напади на військових США в Афганістані", - перерахувала вона.

Видання Washington Post писало, що в плани Байдена поки не входить перезапуск відносин з РФ, і навіть навпаки, його адміністрація готує відповідь на деякі дії Росії.

"Ми будемо прагнути притиягнення Росії до відповідальності за її агресивні дії, які ми спостерігали в останні місяці й роки", - повідомило анонімне джерело видання з владних кіл.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден має намір продовжити на 5 років дію Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь з Росією. Цей договір між США і Росією набув чинності у лютому 2011 року. Його дія передбачена на десятирічний термін – до лютого 2021 року. Після цього сторони мають дійти згоди або продовжити чинні домовленості, або укласти нові.

Документ є одним з ключових, які контролюють ядерне озброєння двох найбільших ядерних держав у світі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також