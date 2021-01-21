Вірменія назвала число втрат у війні за Нагірний Карабах восени 2020 року

З поля бою винесено 3 439 тіл загиблих. Із них 766 тіл поки що не ідентифіковані. Є також безвісти зниклі.

Восени 2020 року під час війни за Нагірний Карабах загинули близько 3 500 вірменських військовослужбовців.

Про це заявив віце-прем’єр Вірменії Тигран Авінян, виступаючи у вірменському парламенті, передає Радіо Свобода.

"На сьогодні з поля бою винесено 3 439 тіл загиблих. Із них 766 тіл поки що не ідентифіковані. Є також безвісти зниклі особи", - сказав Авінян, додавши, що число загиблих не перевищить чотири тисячі.

Азербайджан повідомив про свої бойові втрати у війні за Нагірний Карабах на початку грудня 2020 року. Міністерство оборони заявило про 2 783 загиблих і 1 245 поранених військовослужбовців. Понад 100 солдатів вважаються зниклими безвісти.

Влада Вірменії тоді повідомляла, що сумарні втрати її армії за час конфлікту склали 2 660 військовослужбовців. Азербайджан заявляв, що ця цифра занижена в рази. У відповідь на це міністр охорони здоров’я Вірменії Арсен Торосян зазначав, що йдеться не про остаточну цифру, оскільки пошук і впізнання загиблих ще не закінчені.

Військовий конфлікт за спірні території у Нагірному Карабаху, що з 1990-х років перебували під фактичним контролем Вірменії, загострився влітку 2020 року, а наприкінці вересня перейшов у фазу масштабних бойових дій.

Бої тривали шість тижнів, а 9 листопада за участі Росії Вірменія і Азербайджан уклали мирну угоду, за якою Баку отримує контроль над трьома районами, які належали до так званого поясу безпеки невизнаної "НКР": Агдамським на сході, а також Кельбаджарським і Лачинським на заході.

Згідно з цим документом, війська сторін конфлікту залишаться на займаних ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, розмістяться російські миротворці. Транспортне сполучення в регіоні контролюватиме прикордонна служба ФСБ Росії. За час бойових дій восени військові втрати обох сторін перевищили п'ять тисяч осіб.

Україна вважає війну в Нагірному Карабасі завершеною.

11 грудня Парламент Азербайджану на пленарному засіданні схвалив проєкт указу президента Ільхама Алієва про скасування з 12 грудня чинного в країні режиму воєнного стану.