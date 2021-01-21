Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm — Arnold (@Schwarzenegger) January 20, 2021

Голлівудський актор і ексгубернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер вакцинувався від ковіду і закликав слідувати його прикладу, супроводивши це знаменитою фразою з "Термінатора": Come with me if you want to live! (Ідем зі мною, якщо хочеш жити).

Укол 73-річному Шварценеггеру зробили на парковці стадіоні "Доджер" в Лос-Анджелесі.

Під час процедури він пожартував з медсестрою, яка робила йому укол, сказавши їй Put the needle down. Now! (Поклади голку. Негайно!) Це також відсилка до одного з фільмів Шварценеггера - "Подарунок на Різдво".

Нагадаємо, що більше половини українців не хочуть вакцинуватися від ковіду, навіть якщо це буде безкоштовно.