Кабмін погодив призначення нардепа "Слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА (оновлено)
Кабмін погодив призначення нардепа "Слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА (оновлено)
Обвинуваченого у вбивстві Даші Лук’яненко засудили до 15 років тюрми (оновлено)
Обвинуваченого у вбивстві Даші Лук’яненко засудили до 15 років тюрми (оновлено)
Инаугурация Байдена. Как это будет
Инаугурация Байдена. Как это будет
Дональд Трамп полишив Білий дім. Відео
Дональд Трамп полишив Білий дім. Відео
Байден – президент США. «Демократия возобладала»
Байден – президент США. «Демократия возобладала»
У центрі Мадриду стався потужний вибух (оновлюється)
У центрі Мадриду стався потужний вибух (оновлюється)
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
«Якби я могла привезти з Польщі вакцину своїй сім’ї». Історії вже вакцинованих від ковіду
«Якби я могла привезти з Польщі вакцину своїй сім’ї». Історії вже вакцинованих від ковіду
В Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з відрізаною головою в руках
В Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з відрізаною головою в руках
ГоловнаСвіт

Байден повернув США до Паризької кліматичної угоди і припинив будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Також новий президент розпорядився відправити на засідання ВООЗ американського інфекціоніста, що фактично зупиняє спроби вийти з Організації. 

Байден повернув США до Паризької кліматичної угоди і припинив будівництво стіни на кордоні з Мексикою
Фото: EPA/UPG

Джо Байден у перший день свого президентства підписав 17 документів, переважно спрямованих на скасування розпоряджень його попередника Дональда Трампа.

Зокрема, він повернув Штати до Паризької кліматичної угоди, з якої вони вийшли у листопаді 2020 року. Адміністрація надішле відповідного листа до ООН, після чого США знову стануть членами через 30 днів, повідомили на сторінці Білого дому в Facebook.

"Наша нація повернеться до позиції втілення світового лідерства у просуванні цілей Угоди, включно зі збереженням світу в безпечній температурі", - йдеться у заяві. 

Ще одним указом він відновив Управління глобальної безпеки здоров'я та біозахисту в Раді національної безпеки, яка була розпущена Трампом. 

Також Джо Байден розпорядився посилити боротьбу з коронавірусом на федеральному рівні шляхом масового носіння масок та обов'язку дистанціювання у всіх будівлях протягом принаймні 100 днів. Цей челендж він назвав Mask up, America. Ще одним указом стало призначення офіційного координатора з боротьби з коронавірусом – Джеффа Зієнта. 

Фото: White House

Джо Байден також розпорядився відправити національного фахівця з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі на щорічне засідання виконавчої ради Всесвітньої організації охорони здоров'я, чим фактично припиним спроби Трампа вийти з ВООЗ. 45-ий президент на тлі пандемії коронавірусу заявив, що Штати офіційно вийдуть з Організації 6 липня 2021 року

Крім цього, 46-ий президент скасував впроваджену Трампом заборону на поїздки до США з переважно мусульманських та африканських країн. 

"Зараз ми зіткнулися з чотирьма одночасними кризами – COVID-19, економічною, змінами клімату та расовою нерівністю. Сьогодні президент Байден вжив заходів для боротьби з цими викликами", - повідомили у Білому домі.

Оновлено. Також Байден фактично скасував будівництво стіни на кордоні з Мексикою - масштабного проєкту, який втілювався поступово ще з 30-х років, але особливої активності набув за часів Трампа. Побудова стіни була одним з головних пунктів передвиборчої програми 45-го президента. Як пише "Інтерфакс-Україна", Байден скасував дію декларації про надзвичайний стан на кордоні з Мексикою. 

Нагадаємо, що вихід з Паризької кліматичної угоди – одне з рішень, яким пишався Дональд Трамп. Він навіть згадав про це під час прощальної промови в останній день на своїй посаді. Раніше причиною виходу Трамп називав "несправедливі економічні обмеження, які вона накладає на американських робітників, підприємців та платників податків". Він також підкреслював, що цей крок робиться в інтересах американських видобувних компаній.

Про те, що Байден передусім займеться скасуванням деяких указів Трампа, в адміністрації нового президента повідомили одразу після інавгурації. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також