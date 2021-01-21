Байден повернув США до Паризької кліматичної угоди і припинив будівництво стіни на кордоні з Мексикою

Також новий президент розпорядився відправити на засідання ВООЗ американського інфекціоніста, що фактично зупиняє спроби вийти з Організації.

Джо Байден у перший день свого президентства підписав 17 документів, переважно спрямованих на скасування розпоряджень його попередника Дональда Трампа.

Зокрема, він повернув Штати до Паризької кліматичної угоди, з якої вони вийшли у листопаді 2020 року. Адміністрація надішле відповідного листа до ООН, після чого США знову стануть членами через 30 днів, повідомили на сторінці Білого дому в Facebook.

"Наша нація повернеться до позиції втілення світового лідерства у просуванні цілей Угоди, включно зі збереженням світу в безпечній температурі", - йдеться у заяві.

Ще одним указом він відновив Управління глобальної безпеки здоров'я та біозахисту в Раді національної безпеки, яка була розпущена Трампом.

Також Джо Байден розпорядився посилити боротьбу з коронавірусом на федеральному рівні шляхом масового носіння масок та обов'язку дистанціювання у всіх будівлях протягом принаймні 100 днів. Цей челендж він назвав Mask up, America. Ще одним указом стало призначення офіційного координатора з боротьби з коронавірусом – Джеффа Зієнта.

Фото: White House

Джо Байден також розпорядився відправити національного фахівця з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі на щорічне засідання виконавчої ради Всесвітньої організації охорони здоров'я, чим фактично припиним спроби Трампа вийти з ВООЗ. 45-ий президент на тлі пандемії коронавірусу заявив, що Штати офіційно вийдуть з Організації 6 липня 2021 року.

Крім цього, 46-ий президент скасував впроваджену Трампом заборону на поїздки до США з переважно мусульманських та африканських країн.

"Зараз ми зіткнулися з чотирьма одночасними кризами – COVID-19, економічною, змінами клімату та расовою нерівністю. Сьогодні президент Байден вжив заходів для боротьби з цими викликами", - повідомили у Білому домі.

Оновлено. Також Байден фактично скасував будівництво стіни на кордоні з Мексикою - масштабного проєкту, який втілювався поступово ще з 30-х років, але особливої активності набув за часів Трампа. Побудова стіни була одним з головних пунктів передвиборчої програми 45-го президента. Як пише "Інтерфакс-Україна", Байден скасував дію декларації про надзвичайний стан на кордоні з Мексикою.

Нагадаємо, що вихід з Паризької кліматичної угоди – одне з рішень, яким пишався Дональд Трамп. Він навіть згадав про це під час прощальної промови в останній день на своїй посаді. Раніше причиною виходу Трамп називав "несправедливі економічні обмеження, які вона накладає на американських робітників, підприємців та платників податків". Він також підкреслював, що цей крок робиться в інтересах американських видобувних компаній.

Про те, що Байден передусім займеться скасуванням деяких указів Трампа, в адміністрації нового президента повідомили одразу після інавгурації.