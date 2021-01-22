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Байден хоче продовжити договір про скорочення стратегічних озброєнь з Росією

Термін дії чинного договору СНО-ІІІ спливає у лютому 2021 року.

Байден хоче продовжити договір про скорочення стратегічних озброєнь з Росією
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден має намір продовжити на 5 років дію Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-ІІІ).

Про це повідомляє CNN із посиланням на чиновників у новій адміністрації.

"Президент Джо Байден висловився на підтримку продовження угоди з Росією та використання її в якості основи для подальших домовленостей щодо контролю над озброєннями", - мовиться у публікації.

Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-ІІІ) між США і Росією набув чинності у лютому 2011 року. Його дія передбачена на десятирічний термін – до лютого 2021 року. Після цього сторони мають дійти згоди або продовжити чинні домовленості, або укласти нові.

Ця угода поряд Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, що припинив діяти у серпні 2019 року, є ключовим документом, які контролюють ядерне озброєння двох найбільших ядерних держав у світі.

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